Con l’arrivo dei nuovi concorrenti, nella casa del Grande Fratello si stanno venendo a creare nuove dinamiche e degli equilibri stanno cambiando. Ultimamente a generare particolare interesse è il rapporto che si è venuto a creare tra Bernardo Cherubini e Amanda Lecciso. Il concorrente non ha negato di nutrire un interesse per la donna che, tuttavia, non sembra ricambiare. In queste ore, infatti, ha compiuto un gesto che ha deluso profondamente il coinquilino.

Il brutto gesto di Amanda verso Bernardo al GF

Bernardo Cherubini ha avuto uno sfogo nella casa del GF. In particolar modo, il protagonista si è confidato con alcuni compagni d’avventura a cui ha rivelato quello che sta accadendo di recente tra di lui e Amanda. Bernardo si è dapprima scontrato con Maxime, il quale si è detto intenzionato a corteggiare Amanda, malgrado sapesse bene che fosse “l’oggetto del desiderio” del coinquilino. Successivamente, poi, Cherubini ha avuto un altro sfogo.

In particolar modo, il concorrente ha dichiarato di essere rimasto molto male per un gesto compiuto da Amanda. Lui, per corteggiare la donna e farle percepire le sue attenzioni, ha deciso di fare una sorta di giochino in cui dona delle caramelle alla coinquilina. Lei, però, non è apparsa molto colpita dal gesto del coinquilino. Proprio in queste ore, infatti, ha deciso di offrire la caramella ricevuta in dono ad Eva Grimaldi.

Lo sfogo di Bernardo Cherubini e la sua decisione

Alla luce di questo gesto da parte di Amanda Lecciso, Bernardo è rimasto profondamente deluso in quanto non si aspettava un simile comportamento dalla coinquilina. Nel corso del suo sfogo, il protagonista ha accusato la Lecciso di essere stata decisamente poco garbata e di avergli mancato di rispetto. Nonostante questo, però, il giovane non sembra intenzionato ad arrendersi. Il suo obiettivo continua ad essere quello di riuscire a conquistare il cuore della coinquilina e i suoi compagni d’avventura gli stanno dando manforte in questo esortandolo a continuare. Adesso non resta che attendere la puntata di stasera del GF per vedere come evolverà la situazione.