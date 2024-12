Nella casa del Grande Fratello le dinamiche non mancano di certo. A rendere il clima un po’ più frizzante, in questa circostanza, è stato Lorenzo Spolverato. Il ragazzo non ha potuto fare a meno di palesare la sua gelosia nei riguardi di Shaila Gatta a causa di un “avvicinamento” con Javier Martinez. Ecco cosa è successo.

Ballo sensuale tra Shaila Gatta e Javier Martinez al GF: la reazione di Lorenzo Spolverato

Il rapporto tra Shaila e Lorenzo prosegue, malgrado tanti alti e bassi. Nel corso della giornata odierna, però, gli animi sono stati turbati da un episodio. Nello specifico, i concorrenti si stanno cimentando nella preparazione di una coreografia, realizzata da Enzo Paolo Turchi, in cui dovranno esibirsi nel corso della prossima puntata del Grande Fratello. Ebbene, durante tale esibizione, Shaila dovrà ballare con Javier.

Il balletto è caratterizzato da tanti momenti colmi di sensualità, di abbracci e di complicità. La Gatta e Martinez, dunque, in queste ore si stanno esercitando nelle prove e Lorenzo Spolverato non ha preso affatto bene la cosa. In particolare, il giovane si è sfogato con alcuni compagni d’avventura manifestando la sua insofferenza.

Lo sfogo di Lorenzo

Chiacchierando con alcuni coinquilini della casa del GF, Lorenzo ha ammesso di essere rimasto piuttosto turbato dal vedere Shaila e Javier ballare in modo così ravvicinato. Il giovane ci ha tenuto a precisare di non essere geloso in maniera generale del lavoro della sua fidanzata quanto, piuttosto, è infastidito dal fatto che debba ballare con una persona con la quale ci è stata e con cui ha condiviso alcuni momenti intimi. I compagni d’avventura di Lorenzo hanno provato a rassicurarlo e ad allentare la tensione, ma il ragazzo ha continuato ad essere fermo sulla sua posizione. C’è da dire, però, che almeno per il momento non ha nessuna intenzione di dare luogo a delle scenate. Sarà davvero così o prima o poi ci sarà una discussione? Staremo a vedere.