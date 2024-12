Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 8 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 8 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, avete Giove e Marte a sostegno, e quante idee, quante situazioni propizie vi attendono! Come anticipato nel mio libro “Oroscopo 2025”, il primo semestre sarà determinante per l’anno a venire. Per coloro che gestiscono un’impresa o un’azienda, si apriranno numerose opportunità di decisione. Prevedo che entro maggio, giugno al massimo, si risolveranno questioni che sono rimaste in bilico. Ci saranno chiudere e aperture, grande dinamismo quindi. Gli Ariete hanno una gran voglia di prendere la rincorsa e non si fermeranno facilmente.

Oroscopo del Toro

Toro, sarebbe benefico mettere da parte quanto accaduto tra giovedì e venerdì. Questo cielo ti riporta al centro dell’attenzione, facendoti raccogliere apprezzamenti, elemento fondamentale per un animo leggermente incline alla vanità, come il tuo. Si profilano novità significative anche a livello estetico, dimostrazione di quanto per te l’aspetto esteriore sia fondamentale.

Oroscopo dei Gemelli

Per il segno dei Gemelli, l’aria pare esser pervasa da una lieve inquietudine. Ci sono chiare indicazioni di individui che stanno cercando di interporre ostacoli sul vostro cammino. Tuttavia, non temete, queste difficoltà sono destinate a crollare poiché questo gennaio si rivela essere un periodo ricco di notevoli e affascinanti rinnovamenti. Vi è possibile che in questo momento stiate affrontando qualche minuto diverbio o lieve disagio.

Oroscopo del Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, ci attende una giornata concentrata sull’armonia e la comprensione reciproca. La capacità di intuire e comprendere le emozioni di coloro che vi circondano sarà notevolmente aumentata. Sorgeranno opportunità per rafforzare vecchi legami o ricucire quelli che sono stati spezzati. Il vostro atteggiamento sarà notevolmente generoso e accogliente. Considerate di pianificare degli eventi o delle attività per questa giornata, per sfruttare al meglio queste energie positive.

Oroscopo del Leone

Come sottolineavo nella giornata precedente, Leone, l’energia che ti pervade non potrà essere ostacolata da chiunque cerchi di intralciare il tuo cammino. Il sostegno astrale di Sole, Mercurio e Marte è formidabile, particolarmente benefico per le questioni lavorative. Tuttavia, c’è un eccesso di inquietudine che rischia di invadere il campo affettivo. In questo ciclo, sembra necessario chiarire certi aspetti legati alla sfera familiare e ai sentimenti.

Oroscopo della Vergine

Per il segno della Vergine, permangono alcune inquietudini poiché l’opera complessa, paragonabile a un puzzle, da portare a termine non sembra ancora completata. Tuttavia, sarà possibile poter dare una definitiva forma, presumibilmente, nel mese di Gennaio. Nel corso dell’odierna giornata ci potrebbero essere variazioni dell’ultimo minuto e magari anche il mancato svolgimento di un appuntamento. Le circostanze impreviste potrebbero scuotere la tua routine. Sappiamo bene come la previsione e l’ordine siano fondamentali per te, e come queste difficoltà abbiano inciso negativamente nel tuo recente periodo.

Oroscopo della Bilancia

Segno zodiacale della Bilancia, l’influenza positiva di Marte è dalla tua parte. E da oggi entra in gioco pure l’energia benefica di Venere. Se l’amore sta sbocciando dopo un periodo di distacco, è fondo che non prosegua semplicemente per caparbietà: occorre avere una vera e propria fede nei sentimenti. Nuove avventure affettive stanno per incantarti con le loro sorprese.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la pacatezza non è sempre tuo punto di forza e la tua memoria non è di certo corta; anzi, ricordi bene chi ti ha ferito. Oggi Venere e Marte si muovono in maniera singolare. Non temporeggiare nel parlar chiaro se qualcuno non ti aggrada.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, ti direi così: Sagittario, cerchiamo di contenere questa tua inclinazione a far danzare i soldi troppo liberamente, eh? Hai proprio aperture nelle mani, come si suol dire. Inoltre, le festività natalizie stanno fioccando sull’orizzonte e sappiamo tutti quanto può essere impegnativo tenere a briglia le finanze in questo periodo. Tuttavia, la tua autostima non è in discussione. Le galassie ti stanno premiando con una bella dinamica amorosa, proprio adesso. Gli Acquario, gli Ariete, i Leone potrebbero risvegliare il tuo interesse.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è fondamentale che tu sappia precisamente quello che aspiri a realizzare nella sfera lavorativa, stiamo per ripartire a pieno ritmo. Nel frattempo, Venere rispolvera le tue sensazioni amorose. Auspico sinceramente che tu sia accompagnato da un individuo che si adatti perfettamente a te.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario, pur mostrando una natura ribelle, anticonformista e controcorrente, dimostra un atteggiamento sincero e decisamente concreto quando si tratta d’amore. Tuttavia, Marta, che si trova in una posizione sfavorevole, potrebbe portare con sé alcune sottrazioni non legittime, quindi è necessario prestare attenzione alle proprietà.

Oroscopo dei Pesci

I nativi del segno dei Pesci vivono una domenica vibrante di romanticismo e passione, avvolgendosi in emozioni intense. Spero che nella tua vita ci sia un individuo qualificato su cui poter contare per condividere e manifestare questi turbamenti della sfera sentimentale, nel momento in cui la Luna influenza in maniera significativa il tuo segno zodiacale.

