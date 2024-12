Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 4 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 4 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per l’Ariete, Molti astri influenti e dinamici predicono che il 2025 sarà un periodo chiave, durante il quale ci sarà la necessità di mettersi all’opera immediatamente, preferibilmente entro aprile. Pertanto, prenderai al più presto una decisione definitiva sulla prosecuzione o meno di un progetto.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, mantieni alta la tua concentrazione perché Marte dissonante potrebbe creare delle turbolenze a fine aprile ed inizio maggio. Ti trovi in un periodo di riflessione importante dallo scorso 11 dicembre. Nel tuo percorso d’amore, questa fase richiede ulteriori cure e attenzioni. Non dimenticare di prenderti cura anche del tuo benessere fisico.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, le stelle mostrano prospettive significative per te con Giove ancora nel tuo segno, ma le tue mani sembrano essere ancora legate. Ciò indica che, sebbene tu possieda molte idee brillanti, attuare un piano potrebbe richiedere un po’ di tempo. Oltre a ciò, l’amore acquisisce un’importanza predominante a partire da sabato.

Oroscopo del Cancro

Cancro, con l’influenza della Luna in opposizione, dovresti aspettarti di affrontare delle tensioni inaspettate. Ciò significa che se rilevi una certa avversione da parte di qualcuno oggi, non preoccuparti. Lascia che queste problematiche si sfaccettino con grazia. Inoltre, la tua situazione generale s’illuminerà maggiormente durante il weekend.

Oroscopo del Leone

Attenzione, Leone! Questo periodo ti metterà alla prova nel campo delle collaborazioni e associazioni. Nonostante ciò, ho grande fiducia in te, ho deciso di metterti in cima alla classifica settimanale. Credo fermamente nella tua capacità di prendere decisioni importanti, forse con un accenno di ribellione, potresti decidere di distanziarti da chi non ti aggrada più. L’oroscopo rivela un periodo propizio, in quanto ti fornirà la determinazione e l’energia che servono.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, più ci inoltriamo verso il mese di gennaio, maggiore sarà il miglioramento che noterai. Gli ultimi ritardi e progetti che non sono proceduti secondo i tuoi piani richiedono un attento ripensamento delle tue strategie. Inoltre, una frattura sentimentale richiede un rapido intervento di riparazione.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, i tuoi sguardi trasudano aneliti profondi e la mia speranza è che a partire da questo sabato, la presenza della Venere possa guidarti verso l’amore. Sappi tuttavia, molto dipenderà dal tuo atteggiamento: chi decide di isolarsi non potrà certo trovare ciò che desidera, anche se gli astri sono favorevoli. Riguardo ai tuoi progetti lavorativi, gli astri sembrano essere dalla tua parte, a patto che tu li favorisca con il tuo impegno.

Oroscopo dello Scorpione

Sotto il segno dello Scorpione, questo stage sarà particolarmente favorevole, soprattutto se desideri risolvere aspetti lavorativi. Tuttavia, dal punto di vista sentimentale possono insorgere dei problemi, ma solo per quelle relazioni che non hanno navigato acque serene nelle ultime settimane o mesi.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, vorrei dire che il Sagittario, sotto la reggenza di Giove, il pianeta della rettitudine, può sentire come se sia stato trattato ingiustamente da alcuni. Purtroppo, la recente rivoluzione di Giove può avere portato degli ostacoli. Da quest’estate, sei stato messo alla prova da circostanze piuttosto impegnative. Ma non temere, l’amore è in procinto di rifiorire.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, questa luna in posizione nel tuo segno accentua la tua risolutezza nelle azioni. Venere, che da un po’ accompagna il tuo cammino, sta modellando un nuovo modo di vedere l’amore e le relazioni amicali. Adesso sei tu a tenere le redini!

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquario, una smisurata energia emerge da un innocente hobby. Questo weekend, Venere si posiziona nel vostro segno, intensificando le associazioni originariamente iniziate per divertimento. Tuttavia, non dimenticate che l’opposizione di Marte può portare a periodici scontri professionali e occasionali sensazioni di contrarietà.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è fondamentale non ricadere nelle solite trappole del passato. Ricerco nuove conoscenze e rinuncia all’idea di rinnovare vecchie relazioni che non danno i loro frutti. Ti suggerisco con un certo anticipo che sia il Natale che il Capodanno saranno giorni auspiciosi, sotto l’influenza di una luna positiva. Perché non organizzare qualcosa di speciale e affascinante per salutare l’arrivo del nuovo anno? Sii attorniato da persone care che desiderano il tuo bene e lascia perdere eventuali discussioni sterili.

