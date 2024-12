Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 3 dicembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 3 dicembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, abbiamo già discusso di un clima tranquillo in arrivo per te. Si potrebbe dire che, con Marte e Venere che da sabato formano un aspetto favorevole, c’è l’opportunità di ravvivare sia l’amore che qualsiasi progetto. Non dovresti assolutamente fermarti adesso, al contrario, è il momento ideale per organizzare e sistemare le cose nella tua vita.

Oroscopo del Toro

Attenzione, Toro, Marte dissonante riserva momenti insidiosi in queste giornate. Si consiglia di prestare particolare attenzione ai piccoli contrattempi e alle distrazioni. Potrebbe presentarsi una figura fastidiosa con cui dovrai convivere. Ricorda di gestire saggiamente il tuo nervosismo.

Oroscopo dei Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli, avranno una raffica di giornate favorevoli, il cui picco sarà raggiunto a partire dall’8 gennaio. Quindi, si tratta di un periodo adornato dalla pazienza, è necessario comprendere i propri piani e obiettivi. Non lasciarsi sopraffare dall’ansia se i risultati non saranno immediati. Venere, il pianeta dell’amore, sussurrerà dolci parole già nel fine settimana.

Oroscopo del Cancro

Da Paolo Fox vi dico, come anticipato diverse volte, che il Cancro sta attraversando un periodo di riassetto. L’anno 2025 sarà un momentous cruciale. Perciò, a coloro che stanno contemplando un cambiamento personale o professionale, consiglio di non esitare neanche per un istante. Questo è un periodo in cui prevale la logica.

Oroscopo del Leone

Leone, ritengo che la tua giornata si presenterà propizia per un dialogo proficuo. Prendo atto che, ultimamente, tenere sotto controllo le tue emozioni non è per te un’impresa facile. Tuttavia, sono dell’opinione che questa settimana avrà un impatto positivo, poiché ti darà l’opportunità di districarti da situazioni delicate e, se necessario, di allontanare certe persone con decisione.

Oroscopo della Vergine

Vergine, hai una giornata assolutamente favorevole di fronte a te. La Luna è nel tuo angolo, e Venere non ti ostacola più. Tuttavia, nel settore lavorativo, ci sono molti dettagli da sistemare e modificare. Nonostante tu abbia rilevato dei ritardi, appartieni a quei segni zodiacali che apriranno le porte a nuove opportunità subito dopo le festività.

Oroscopo della Bilancia

Per voi Bilancia, il sentimento d’amore sta diventando più fluido, come anche le iniziative lavorative che stanno trovando meno ostacoli. La presenza di Giove al vostro fianco è un segno positivo. Devo anche annunciare a tutti i single, che questa fase astrale è estremamente favorevole alle nuove conoscenze.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione può fare affidamento su un astro favorevole, la luna, che rende particolarmente interessante questo periodo. Pertanto, se ci sono questioni da affrontare, soprattutto in ambito sentimentale, è consigliabile farlo senza indugio. Infatti, a partire da sabato ci potrebbero essere dei momenti di tensione da superare, specialmente per le coppie che stanno affrontando dei problemi.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, possiedi una vitalità straordinaria e un ottimismo fuori dal comune che può infondere positività in chiunque incroci; chi incappa in te, trova un vero e proprio tesoro. Il firmamento indica un fase di rigenerazione alle porte per te. Tuttavia, sei stato turbato da alcune opinioni discordanti e recentemente sei stato al centro di cambiamenti e controversie numerose.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, questa fase lunare vi invita a mostrare la vostra audacia e discernimento. La vostra energia sarà impareggiabile. Entro poche settimane, avrete l’opportunità di riconquistare lo spazio perduto nella sfera lavorativa. Buon lavoro!

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario saranno liberi di esprimere le proprie emozioni, ma coloro che hanno sostentato il ruolo di primula rossa per un periodo prolungato dovranno riconsiderare. È necessario fare un passo indietro, dal momento che da Sabato, la presenza di Venere nel vostro segno richiede un attenzione maggiore verso l’amore.

Oroscopo dei Pesci

Piccolo Pesciolino, sei formidabile nell’interagire con gli altri. Tuttavia, ci sono alcuni problemi professionali che richiedono la tua cautela, specialmente se si tratta di questioni finanziarie e investimenti. Probabilmente hai avuto un notevole incremento nel tuo capitale, ma prendi nota, potresti aver speso più del necessario. Gli astri ti sorridono nel comparto sentimentale, tuttavia, fai attenzione nell’interazione con Gemelli e Vergine.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.