Domenica 1° dicembre, alle ore 16.00 su Canale 5, Laura Pausini sarà protagonista di una puntata speciale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Questo appuntamento unico celebrerà gli oltre tre decenni di carriera della cantautrice, un’icona della musica italiana e internazionale.

Traguardi da record per una carriera leggendaria

Laura Pausini è la cantautrice italiana più premiata al mondo, con risultati straordinari: oltre 75 milioni di dischi venduti, più di 5 miliardi di stream su Spotify e il primato di essere la prima artista italiana a vincere un Grammy Award. Inoltre, è stata anche l’unica italiana a entrare nella prestigiosa Billboard Hot 100.

Durante l’intervista, l’artista ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera, dai primi successi al Festival di Sanremo fino alla consacrazione internazionale, con aneddoti e ricordi esclusivi. Laura Pausini non ha solo definito nuovi standard per la musica italiana, ma è anche diventata un simbolo di successo globale, riconosciuto e celebrato in tutto il mondo.

Un’intervista emozionante e autentica

Oltre a parlare della sua carriera, Laura si aprirà anche sulla sua vita personale, regalando ai fan un’occasione unica per conoscere più da vicino il lato umano della star. L’intervista, carica di emozione e autenticità, si preannuncia come uno dei momenti più attesi della stagione televisiva.

Non perdete questa celebrazione esclusiva della carriera e della vita di Laura Pausini, domenica 1° dicembre, alle ore 16.00 su Canale 5.