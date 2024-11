Nelle ultime settimane Federica Petagna è diventata una protagonista assoluta del Grande Fratello. La sua presenza nella casa successiva alla partecipazione a Temptation Island ha portato lo scompiglio sperato. Dopo i primi giorni in tranquillità, la gieffina è finita al centro della bufera per la sua ipotetica frequentazione con diversi uomini al di fuori del reality show, oltre al tentatore Stefano Tediosi.

A complicare il tutto ci si mette anche la convivenza con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice, che nelle ultime giornate ha subito una nuova sterzata. Tra incomprensioni e avvicinamenti, i gieffini si sono scambiati finalmente un bacio sotto gli occhi dei presenti. A far discutere in queste ore però, non è stata la situazione sentimentale di Federica, bensì una figuraccia colossale avvenuta in diretta.

Discussioni e malumori: Federica Petagna e la gelosia di Alfonso

La vita di Federica nella casa del GF non è delle più tranquille. La concorrente ha deciso di riavvicinarsi all’ex compagno Alfonso, sostenuta dal consenso dei coinquilini. Il bacio però, è stato soltanto un piccolo momento di gioia a cui è seguita una scenata di gelosia.

Vedendo la ragazza intenta a parlare con Stefano, il gieffino ha richiamato la Petagna per un confronto. Per lei dunque, si riaprono vecchi rancori dovuti proprio all’atteggiamento del fidanzato. Ma un nuovo momento di allegria sembrava essere arrivato per la protagonista di Temptation, che si è ritrovata nel bel mezzo di una gaffe che ha spiazzato il web.

Federica esulta per l’aereo, ma non era per lei

Tra un tormento amoroso e l’altro, Federica Petagna è sicuramente una delle concorrenti più seguite del momento. La gieffina perciò, ha avuto modo di credere che i suoi fan avessero deciso di mostrarle tutto il loro supporto inviandole un aereo dedicato. Nelle ultime ore, in giardino la ragazza ha notato un velivolo che riportava questa frase: “S mai sola, noi con te #fan e Fede”. La concorrente dunque, si è focalizzata proprio su quella che sembrava l’abbreviazione del suo nome, peccato però che non era riferito a lei.

La Petagna si è lasciata confondere, iniziando ad esultare per la gioia del messaggio ricevuto, perlomeno fino a quando Yulia ha sollevato i primi dubbi, facendole notare la presenza della lettera “S”. Ci è voluto un po’ prima che Federica comprendesse che, in realtà, l’aereo era rivolto a Shaila e che la “Fede” citata era l’amica del cuore della ballerina.

Un grande imbarazzo ha colpito l’ex fidanzata di Alfonso, che si è lasciata andare all’esclamazione: “Che figura di m****!”. Un esilarante episodio che ha divertito il web, mentre i presenti non hanno fatto altro che assistere impietriti alla scena. Nessuna consolazione dunque, almeno per il momento, arriva per la gieffina che nella serata di sabato su Canale 5 si ritroverà ad affrontare nuovamente le sue vicissitudini sentimentali che la vedono tra Stefano, Alfonso e i presunti flirt esterni.