Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 22 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 22 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari amici dell’Ariete, il firmamento vi dona una presenza significativa e propizia. Questa fase lunare, influenzata dall’energia del vostro segno di fuoco, vi manda un messaggio chiaro: Ariete, ora non è il momento di arrestare il vostro percorso. L’amore è autentico, fate un piccolo passo indietro dal lavoro, ma sappiate che non tarderete a recuperare. Vi attendono inoltre nuove esperienze che sconvolgeranno positivamente il vostro universo emotivo.

Oroscopo del Toro

Toro, da un po’ di tempo, sembri focalizzato molto sul lavoro, trascurando un po’ la sfera sentimentale. Potrebbe essere saggio cambiare un po’ questa direzione, soprattutto in previsione del fine settimana, comprendente sabato 23 e domenica 24. Infatti, l’arrivo di una propizia Luna in forte sinergia con Venere ti fornirà un impulso davvero notevole.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il tuo impegno deve essere quello di chiedere trasparenza in tutti i tuoi rapporti personali e professionali. Il presente transito del Sole e Mercurio in opposizione potenzia le opportunità, tuttavia può creare una certa nebulosità nei tuoi riferimenti. Osserva attentamente le persone che ti circondano – esistono alcuni individui che meritano il tuo tempo e la tua attenzione solo fino a un certo livello. Dimentica e supera qualsiasi tradimento passato e cerca di sottrarti a circostanze che potrebbero comportare ulteriori inganni.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, in amore potrebbe essere saggio attendere l’arrivo della prima settimana di dicembre per compiere determinate decisioni riguardanti la vostra relazione. Riguardo al lavoro, invece, vi consiglio di rimanere concentrati e persistenti poiché gli sforzi a cui vi siete dedicati – e forse pure i sacrifici che avete fatto – porteranno presto a frutti apprezzabili.

Oroscopo del Leone

Il Leone avrà l’opportunità di discutere di sentimenti, con un cielo pieno di energia in favore. L’interazione luminosa della Luna con il tuo segno zodiacale agevola non solo il tuo andamento sentimentale, ma anche la tua carriera professionale. Sarai in grado di lasciare andare alcune cose, o forse persino di lanciare un’innovativa idea. Adesso, più che mai, è il momento in cui hai le redini della tua vita.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è il momento di lasciarsi avvolgere dalla sfera romantica, in particolare durante il fine settimana che promette intensi brividi di piacere. Venere si trova in una posizione favorevole che alimenta il tuo lato romantico e eroico. Nonostante la pressione e il peso delle responsabilità lavorative, faresti bene a concederti un attimo di respiro che risulti anche gratificante a livello emotivo. Pertanto, durante il 23 e 24, pianifica qualcosa che ti faccia sentire bene.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, dopo un periodo di incertezza sentimentale, l’attenzione si sposta completamente verso la sfera lavorativa. Desidero ricordare l’influenza particolare delle giornate di lunedì 25 e martedì 27, durante le quali l’influenza positiva della Luna nel vostro segno sarà molto forte. È importante mettere l’accento sulle mancanze di un rapporto sentimentale, lasciando alle spalle gli episodi tristi del passato.

Oroscopo dello Scorpione

Nell’oroscopo di oggi per i nati sotto il segno dello Scorpione, si prevedono delle sfide fisiche. Tuttavia, da domani le stelle segnalano un significativo miglioramento. Per quanto riguarda il lavoro, si prospettano impegni intensi, preparandovi per un 2025 favorevole, particolarmente per i liberi professionisti.

Oroscopo del Sagittario

Sei un Sagittario, hai il Sole e Mercurio nel tuo segno. La Luna ti è favorevole. Consiglierei di approfittare di questa giornata. Perché non prendere l’iniziativa e fare le cose oggi? Non sarà altrettanto semplice esprimersi o agire nel fine settimana.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, tu sei sempre concentrato sulla professionale, ma auspico che il prossimo weekend possa regalarti un’emozione intensa, un contatto spiritoso e passionale, poiché sei degno di ciò, ciò è quello di cui hai bisogno.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, Giove in posizione positiva ti consente di esplorare nuovi orizzonti e modificare i tuoi schemi di vita, se risuona con i tuoi desideri. Le costellazioni infondono energia alle tue amicizie, che potrebbero evolvere in modi sorprendenti, specialmente, mi rivolgo ai single, nel periodo di Dicembre potrebbe avvenire qualcosa di stupendo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sarebbe fruttuoso recuperare un briciolo di entusiasmo che andrebbe a beneficio della tua giornata attuale. Tuttavia, evita i contrasti amorosi, specialmente se di recente hai avuto un momento di tristezza o di grande tensione. Non dovresti focalizzarti eccessivamente sui dissidi, in caso contrario, sabato e domenica potrebbero trasformarsi in giornate alquanto travagliate.

