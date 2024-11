Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 21 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 21 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’energia solare si fa decisamente più viva, e oggi anche la luna vi offre il suo favore. Facciamo notare anche l’influenza eccellente di Mercurio. Mi pare che per voi, nativi dell’Ariete, il lavoro rimanga la priorità; e se avete avanzato una richiesta nel passato, aspettatevi una risposta in arrivo molto presto.

Oroscopo del Toro

Signor Toro, l’influenza stellare di Venere adesso ti permette di agire liberamente, si potrebbe dire. Soprattutto, hai l’opportunità di ristabilire un equilibrio nella tua vita sentimentale – un cambiamento significativo, deve dirsi. Cerca di non cedere a pensieri negativi o pessimistici, ti prego. Oggi, avvertirai solamente l’effetto di una Luna un po’ affaticante, che potrebbe causarti nervosismo; tuttavia, non sarà nulla di troppo straordinario o che generi dubbi ingestibili. Già da sabato, le cose dovrebbero migliorare ulteriormente.

Oroscopo dei Gemelli

Carissimi Gemelli, vi starete chiedendo chi vi appoggia realmente e chi invece no. È una questione fondamentale poiché sia Mercurio che, a breve, anche il Sole entreranno in opposizione, causando incertezze riguardo alle persone che vi circondano, piuttosto che sulle azioni da intraprendere. Per questo motivo, dovrete identificare le vostre priorità e circondarvi di individui su cui potete realmente contare. Non preoccupatevi, comunque, perché Giove è con voi e vi inonda di energia positiva, offrendovi l’opportunità di superare una prova o di accogliere un cambiamento significativo.

Oroscopo del Cancro

Gli astri indicano che il cancro ha delle incertezze nel campo affettivo: il passaggio del sole potrebbe offrire una chiave di lettura per comprendere meglio il panorama sentimentale. La stabilità lavorativa e la possibilità di un nuovo impegno professionale, invece, rappresentano degli importanti obiettivi per il futuro più prossimo.

Oroscopo del Leone

Un auspicioso scenario astrale attende il Leone, con la luna che fa capolino dal suo segno, dando avvio a un eccitante maelstrom di sentimenti, capaci di evocare reazioni molto speciali. Un evento favorevole potrebbe avere ripercussioni sul tuo campo professionale: probabilmente un innovativo progetto è alle porte, un inedito compito potrebbe essere assegnato a te oppure potresti finalmente liberarti di un ingombrante onere; tutto dipenderà dalle tue personali aspirazioni.

Oroscopo della Vergine

Ariete, nel fine settimana la luna risplenderà nel tuo segno zodiacale. Questo ti renderà più aperto nell’esprimere i tuoi sentimenti amorosi e la tua passione. Tuttavia, Mercurio, con la sua dissonanza, indica che le sfide nel tuo ambiente lavorativo restano ancora significative.

Oroscopo della Bilancia

Caro segno della Bilancia, come fulgido esempio d’amore e di dedizione alla famiglia che sei nell’universo astrologico, il tuo sincero apprezzamento per la vita è noto a tutti. Tuttavia, sembra che alcune tue previsioni non siano andate come speravi. Ma non temere, amore mio: Venere, finalmente, riprenderà il suo corso favorevole a partire dal 7 dicembre.Il mio consiglio per te, fino a questa data, è di cercare a tutti i costi di evitare contrasti e di non rimuginare troppo sul passato. In effetti, potrebbe spuntare un nuovo amore. Magari non sarà eclatante, ma bisogna comunque darle il giusto spazio e nutrirla adeguatamente. Questo è un messaggio particolarmente indicato per coloro che sentono la solitudine pesare sul cuore o che hanno recentemente attraversato una separazione.

Oroscopo dello Scorpione

Cari Scorpione, potrebbe essere un giorno un po’ impegnativo a causa di un’influenza lunare poco favorevole. Tuttavia, il sostegno di Giove resiste, particolarmente utile per affrontare questioni legali o risolvere una difficoltà personale. Venere sussurra di potenziali emozioni pronte a decollare tra sabato e domenica. Perciò, cercate di minimizzare qualsiasi negatività e di far svanire quella piega preoccupata che a volte si accenna sulla vostra fronte.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sfrutta la tua posizione favorevole con il Sole nel tuo segno e la Luna che ti sorride dal cielo. Mantieni la tua posizione perché tu sei nel giusto, senza badare a coloro che non concordano con te. Con queste stelle così propizie, è il momento ideale per spianare la strada verso un progetto amoroso o per un recupero significativo. Aspettati grandi gesti!

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei invaso da una vivace Venere; un periodo splendido si apre per le relazioni sociali, favorendo connessioni fuori dall’ordinario.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, un incontro sorprendente, nato dall’impensabile o dall’inaspettato, potrebbe guadagnare importanza nel mese di dicembre. Le relazioni di amicizia potrebbero rivelarsi davvero significative.

Oroscopo dei Pesci

Mercurio non sembra ancora inclinare i suoi favori verso di te, ma malgrado le sfide e le tensioni che hai affrontato ultimamente, è innegabile che possiedi un’immensa forza interiore. Concentrati sui sentimenti positivi, anche se dovrai affrontare dei piccoli disaccordi, in particolare nel fine settimana.

