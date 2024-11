Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 19 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 19 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’orizzonte astrale ti offre grandi opportunità. Sei noto per la tua ostinazione, e quando hai un obiettivo in mente, non te ne distogli facilmente. La posizione favorevole di Mercurio e Marte adesso quasi ti garantisce il successo. L’amore, al momento, è un po’ in ombra, ma vedrai che presto tornerà a brillare luminoso nella tua vita.

Oroscopo del Toro

Toro, è il momento di fare luce su ciò che non funziona. Abbiamo notato che ottobre è stato un periodo di ripristino dell’equilibrio finanziario. Certo, il denaro non cade dalla notte al giorno, ma era indispensabile mettere ordine. Attualmente Venere, in un’ottima posizione, allude all’amore, e in particolare per chi ha lasciato un amore nel passato, si prevede una rivincita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, come ho l’abitudine di sottolineare, l’aspetto favorevole di Giove può portare trionfi, ma non sempre sono semplici da maneggiare. Questo accade perché quando Mercurio è in opposizione, potreste trovarvi di fronte a gente un po’ ambigua o che non si mostra per quello che è veramente. È necessario, quindi, lasciarsi alle spalle ogni forma di ipocrisia.

Oroscopo del Cancro

Amore e cancro, sì, c’è un piccolo fosso da attraversare. La presenza di Venere contraria non può essere ignorata, però il cielo alimenta ancora grandi aspirazioni. Chiunque sia in grado di fare progetti o presentare una proposta per il 2025 non dovrebbe certo lasciarsi scoraggiare. È importante lasciare da parte eventuali paure. Vedi una persona che sembra notare il tuo interesse? Cerca di avvicinarti a lei, anche se per ora può sembrare un’azione senza scopo.

Oroscopo del Leone

Leone, le stelle ti imbottiscono di forza, esultanza, e ti assegnano trionfi sia piccoli che grandi. Tuttavia, quando la stella guida è positiva, spesso non riusciamo a portare avanti i nostri interessi. Perciò, ci potrebbe essere qualcuno che declina un compito troppo arduo o potenzialmente pericoloso, ma che accoglie con entusiasmo una fresca occasione che promette una serie di propizi alla luce delle stelle favorevoli. In amore, sei tu a tenere le redini del tuo destino, ma fai la tua mossa al più presto, dato che Dicembre riserverà dei cambiamenti radicali.

Oroscopo della Vergine

Vergine, per stare al top, basta seguire alcune semplici indicazioni. In questa fase, è cruciale concentrarsi sulla ripresa del tuo affetto e sentimento. Comprendo che le finanze e la carriera siano priorità per te, ma fai attenzione. Momentaneamente, circondarsi di persone che ti amano è più significativo di qualunque altra cosa.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia sta attraversando un periodo travagliato per quanto riguarda l’amore. È cruciale comprendere che coloro che hanno appena terminato una relazione devono evitare di concentrarsi sul comportamento del loro ex, e guardare al futuro. Per coloro che sono ancora coinvolti in una relazione, coincidono con l’idea che talvolta è più semplice provare un cambiamento piuttosto che rinunciare completamente. È crucialmente importante in questo momento di tentazioni astrali trovare un mezzo di accordo. Le storie d’amore di lunga durata che stanno ancora proseguendo non devono andare perdute a causa di queste turbolenze celesti un po’ contenziose.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno astrologico dello Scorpione beneficia di una Venere propizia e soprattutto un 2025 di grande rilevanza, come ho evidenziato nel mio libro. Potrebbe essere necessario un po’ di pazienza e disciplina, però sicuramente non mancherà l’entusiasmo di sperimentare nuove avventure. Teniamo a mente che Novembre risulterà più propizio di Dicembre per questioni amorose. Quindi, chi ha in mente di fare una proposta, non dovrebbe più indugiare.

Oroscopo del Sagittario

Seguendo il percorso astrale, Mercurio attraversa il segno del Sagittario, incoraggiando nuove avventure e dando la forza necessaria per affrontare cambiamenti cruciali nelle settimane a venire. Tuttavia, la posizione di Giove suggerisce prudenza e invita a mantenere la calma di fronte alle provocazioni. Ricorda, in condizioni avverse, è sempre meglio mantenere una facciata positiva.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, se c’è un individuo che ha catturato la tua attenzione, i movimenti astrali ti sono favorevoli. Il tuo segno indica emozioni intense e incontri significativi, e l’orizzonte mostra indicazioni promettenti di realizzazione personale. Non esitare a intraprendere questo cammino!

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, gli astri favoriscono le emozioni. Le relazioni che iniziano in questo periodo prenderanno un significato più profondo a dicembre, quando ritornerà l’impulso di amare.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, fate attenzione alle discussioni, soprattutto ad inizio novembre: devono essere affrontate e risolte. Si prospetta un fine settimana molto favorevole, carico di positività e passione, a cui non dovreste rinunciare.

