Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 18 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 18 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, si prospetta una fase dinamica, ricca di interazioni. Chiaramente, la natura dell’attività che compi influenzerà il ritmo, tuttavia, la presenza di Giove promette una continua vitalità e offre l’opportunità di raggiungere risultati in più. L’amore, al momento, pare distante. Non è però un sentimento concluso o irraggiungibile, è opportuno ricordare che iniziando dalla scorsa settimana, Venere ha intrapreso un percorso unico. L’assenza, in certi casi, può alimentare il desiderio, ma ricorda di mantenere il giusto equilibrio.

Oroscopo del Toro

Per il segno del Toro, appare l’opportunità di risolvere eventuali contese passate e individuare possibili soluzioni. Se in precedenza si sono presentati ostacoli, molti, ma non tutti, potrebbero trovarsi di fronte alla scelta riguardante l’abitazione: prenderla in affitto o acquistarla? Tuttavia, vedo una prevalenza verso l’opzione dell’affitto. Perché? Poiché il Toro sembra predisposto a gestire i suoi investimenti in modo significativamente differente rispetto al passato.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli sperimentano la Luna nel loro segno, predisponendo a incontri gratificanti. Questa domenica si preannuncia unica nel suo genere, grazie anche al particolare transito di Giove nel segno che propizia pensieri e intuizioni che possono portare a grandi vantaggi. Marte infonde un’energia eccezionale sulla sfera amorosa. Chi tra voi si sente insoddisfatto, dovrebbe interrogarsi se ha realmente messo da parte o messo fine a un precedente legame sentimentale di rilievo, poiché senza questa chiusura sarebbe difficile progressare.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, vedo un periodo di conflitto tra ciò che desiderate in amore e ciò che realmente cercate. Sembra che l’illusione prenda il sopravvento sulla realtà durante questo periodo. Tuttavia, le stelle mostrano un favore particolare per voi soprattutto lunedì e martedì. Quindi, sintonizzatevi sulle vibrazioni positive e preparatevi per una settimana ricca di efficacia.

Oroscopo del Leone

Il Leone, attualmente con Marte nel suo segno, si presenta fiero e combattivo e auspichiamo che anche trionfante. Giove, da parte sua, si profila in modo produttivo e positivo. Voglio anticiparti che le date da segnare in calendario saranno quelle intorno al 21, saranno di particolare importanza.

Oroscopo della Vergine

Per l’amico del segno Vergine, sottolineo l’importanza del lavoro e del denaro. Tuttavia, vorrei riaffermare che la famiglia e la passione rivestono un ruolo ancora più vitale nella vostra vita. In vista di questo sottolineo, vorrei far pervenire un barlume di speranza per tutte quelle anime solitarie, ma voglio anche trasmettere un messaggio di riconciliazione per coloro che hanno avuto dissensi o contrasti con qualcuno.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia può affidarsi alla favorevole situazione planetaria di Marte per poter chiudere definitivamente con quegli episodi dolorosi del passato e ritrovare un equilibrio mente-corpo. Sembrano promettenti le connessioni con Toro e Sagittario; potrebbe essere utile riconsiderarle, senza escludere nessuna opzione. Tuttavia, i pensieri hanno la priorità.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sarebbe un errore procrastinare decisioni e incontri. Questo è un momento cruciale per sbarazzarsi di ingombri, ed è un periodo favorevole dal punto di vista astrologico per coloro che vogliono allargare il loro cerchio di amicizie.

Oroscopo del Sagittario

L’ultimo fine settimana è stato un po’ teso per il Sagittario. E’ importante ora distaccarsi da coloro che stanno cercando di riversare su di te le proprie inquietudini, accusandoti ingiustamente di mancare di chiarezza e affidabilità. Naturalmente, questa non è la realtà.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, le costellazioni sottolineano un periodo di sensazioni nuove e scoperte. Venere ti porta una certa agitazione nell’animo che sembra crescere progressivamente. La tua naturale sensibilità può far sì che tu diventi particolarmente criterioso nelle tue decisioni.

Oroscopo dell’Acquario

Salve, Acquario! E’ il momento di rimettere in gioco il tuo coraggio, sperimentando una situazione inedita che ti condurrà su nuovi percosi. Marte, tuttavia, si pone in opposizione e questo richiede cautela. Non sempre avrai la resistenza fisica necessaria.

Oroscopo dei Pesci

Gradualmente sta rientrando un’atmosfera di quiete e pacatezza, che perdurerà per le prossime settimane. Rilascia le preoccupazioni dei primi giorni del mese, meriti di meglio. Una gioia è all’orizzonte e ne discuterò prossimamente.

