Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 11 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 11 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, se permetti al tuo spirito contenzioso di prendere il sopravvento, potrebbero insorgere delle difficoltà. Con l’attuale transito specifico di Venere che ha appena avuto inizio, potrebbe emergere qualche disaccordo da risolvere tra genitori e figli, o tra partner sentimentali, marito e moglie. Vi esorto a prestare particolare cautela intorno a mercoledì.

Oroscopo del Toro

Thor, finalmente l’astro di Venere ti è favorevole. Quindi, se hai sottoposto a test una persona, soprattutto a seguito di una separazione, potrai finalmente lasciarti andare con più serenità. Molti ostacoli che il destino ti ha posto d’avanti sono stati affrontati e superati e tanti altri lo saranno.

Oroscopo dei Gemelli

Mi pare di vedere un piccolo altalenare per il segno dei Gemelli, come se ci fossero discordie Leggere da gestire. Secondo la mia percezione, già la scorsa domenica si è presentata con tensioni e ostacoli da affrontare.

Oroscopo del Cancro

L’oroscopo del Cancro attualmente prevede una maggiore attenzione rivolta al mondo professionale piuttosto che a quello sentimentale. Nel caso in cui sussistano problemi in un rapporto affettivo, sarà necessario un confronto per risolvere qualsiasi incomprensione.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox vorrei dire al Leone: è fondamentale capire che alcune persone potrebbero avere un’immagine di te che potrebbe non essere completamente positiva, potresti infatti sembrare un po’ troppo autocentrato o presuntuoso, nonostante questa non sia la tua natura vera. Nella vita affettiva, la monotonia potrebbe spingerti a prendere decisioni incorrecte. Invito quindi alla prudenza per evitare errori di percorso.

Oroscopo della Vergine

Avendo in considerazione il segno zodiacale della Vergine, ritengo che la domenica non sia stata all’altezza delle aspettative. Anche la giornata odierna necessita di uno sguardo attento alle questioni pratiche, evitando possibili contrasti. Quanto all’amore, grazie al favore di Venere, si prospetta un recupero sentimentale, con la possibilità di riaccendere una passione che si credeva persa.

Oroscopo della Bilancia

Sei del segno della Bilancia, ti do un consiglio: evita di riapire vecchie ferite emozionali. Questa Venere dissonante potrebbe infatti far risorgere dolori e delusioni legati a un passato amoroso. Può portar tensioni, quindi è meglio prendere le dovute precauzioni quando si tratta di ex partner. Dopotutto, il modo in cui vivi ora i sentimenti è molto differente rispetto al passato.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, pare ci siano ottimi auspici per te! Con lo sguardo benevolo di Venere e la Luna favorevole, il tuo cammino è costellato di riconoscimenti e gratifiche. Proprio oggi sembra essere il momento più propizio per avanzare una proposta a cui sei particolarmente legato.

Oroscopo del Sagittario

Le costellazioni sono a favore del Sagittario quando si mostra libero e autentico. Purtroppo, la domenica è stata caratterizzata da una tonalità più bassa e anche oggi si avverte la necessità di prestare attenzione alla propria salute fisica. Non sei nelle migliori condizioni, tuttavia, da domani vedrai un miglioramento. Sul fronte affettivo, è necessario fare chiarezza, le distanze, sia fisiche che emotive, sono eccessive.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, l’energia di Venere pervade il vostro segno zodiacale. Desidero che ognuno di voi sia già avvolto da un amore profondo, tuttavia, grazie a questi influssi astrali, coloro che sono alla ricerca di sentimenti potrebbero trovarli, potrebbero cercarli. È importante, però, moderare la diffidenza. La vostra ambizione verrà ricompensata presto, in particolare sul fronte lavorativo, che si preannuncia florido nonostante la presenza di numerosi contendenti.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, il panorama astrale attuale ti offre l’opportunità di agire sia per il tuo progresso personale sia per l’interesse degli altri. I risultati saranno rapidi e la gratificazione immediata. Sarai protagonista di incontri affascinanti.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, fai uno sforzo per allontanare quel senso di malessere che si è intensificato all’inizio del mese in seguito a delle difficoltà professionali personali. Ricorda però che le tue idee hanno la possibilità di fiorire e le tue iniziative e attività potrebbero prendere vita entro la fine di questo mese.

