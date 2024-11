Alfonso D’Apice sta iniziando ad integrarsi all’interno della casa del Grande Fratello. In queste ore, il giovane ha avuto una conversazione molto toccante con Shaila Gatta, a cui ha fatto delle confessioni decisamente importanti e private inerenti la sua famiglia e la sua vita.

Le confessioni di Alfonso D’Apice a Shaila Gatta al GF

L’ingresso nella casa del Grande Fratello di Alfonso D’Apice sta scombussolando gli equilibri. A destare particolare sgomento è il fatto che il ragazzo stia trascorrendo diverso tempo proprio insieme a Federica Petagna, la sua ex. I due, in teoria, si sarebbero lasciati, quindi il pubblico da casa non può fare a meno di porsi qualche domanda nel vedere i due così complici e in sintonia. Ad ogni modo, in queste ore Alfonso si è avvicinato anche ad un’altra concorrente, ovvero Shaila, a cui ha fatto delle confessioni molto private.

Il ragazzo ha spiegato di aver vissuto insieme a suo padre e a suo nonno, due figure che sono state estremamente importanti per lui. All’età di soli 12 anni, però, li ha persi entrambi. Per lui, ovviamente, è stata una batosta fortissima che, chiaramente, lo ha destabilizzato. Successivamente, così, ha vissuto per tanto tempo anche con suo zio, con cui ha anche iniziato a lavorare.

La Gatta in lacrime, l’obiettivo di Alfonso in questo GF

Nel corso del suo sfogo, Alfonso ha ammesso di aver ricevuto un’educazione piuttosto severa che, tuttavia, gli è servita a forgiare il suo carattere e a prepararsi per la giungla della vita. In merito a sua mare, invece, il giovane ha spiegato che i suoi genitori si separarono quando lui aveva solo 4 anni. Malgrado questo, però, sia la madre sia il padre hanno sempre cercato di mantenere un rapporto sereno e pacifico. Sta di fatto che parenti e amici non sapevano neppure che in realtà i due fossero separati, ma lo hanno scoperto solo al momento dei funerali di suo padre.

Shaila è rimasta molto colpita dal racconto del ragazzo, sta di fatto che non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un po’ di commozione. Successivamente, poi, ha esortato Alfonso a cercare di godersi questa esperienza e a ritrovare un suo equilibrio. D’Apice è apparso d’accordo, sta di fatto che ha rivelato di volerci lavorare parecchio su tutta questa situazione.