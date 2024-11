La persona più segnalata di Uomini e Donne, è sicuramente, Mario Cusitore. Il cavaliere è stato al centro di un nuovo avvistamento in un locale a Roma, ma non è tutto. Sembrerebbe che il cavaliere potrebbe aver deciso di interrompere la sua esperienza all’interno del talk show di Maria De Filippi per una donna. Ecco cosa è emerso.

Le ultime segnalazioni su Mario Cusitore

Mario Cusitore è stato protagonista di diverse segnalazioni. In questi giorni il ragazzo è stato avvistato in compagnia di una certa Martina, con la quale pare abbia instaurato un rapporto piuttosto stabile, questo perché è stato avvistato diverse volte con lei.

Come se non bastasse, però, in queste ore è giunta una nuova segnalazione che riguarda il ragazzo. Una fan di Deianira Marzano ha contattato l’influencer dichiarando di aver visto il napoletano all’interno di un noto locale di Roma in compagnia di diverse donne. Stando a quanto emerso, pare che Mario stesse facendo “il provolone con tutte”.

Mario lascia Uomini e Donne per amore? Che succede

Ad ogni modo, a rendere la faccenda ancora più intricata è il fatto che Mario non abbia preso parte alla scorsa registrazione di Uomini e Donne, che si è tenuta ieri, lunedì 4 novembre. Malgrado pare si trovasse a Roma, sulla base della segnalazione trapelata, il protagonista ha deciso di non partecipare al programma, come mai?

Secondo alcuni utenti del web potrebbe esserci un collegamento con Martina, la ragazza con cui pare che Mario abbia una frequentazione. Probabilmente, infatti, il cavaliere potrebbe aver preso la decisione di interrompere la sua esperienza nel talk show incentrato sull’amore proprio per proseguire alla luce del sole la conoscenza con questa donna. Sarà davvero così? Oggi si registra una nuova puntata di UeD, non resta che attendere per vedere se ci saranno sviluppi.