Clayton Norcross è finito al centro di un dibattito nella casa del Grande Fratello. Alcuni concorrenti si sono confrontati in merito alle ultime dinamiche che si sono verificate nella casa che riguardano proprio l’ex attore di Beautiful. Alcuni hanno dichiarato di essere particolarmente irritati dal comportamento del coinquilino, ma il vero gossip l’ha sganciato Iago Garcia. Ecco cosa è emerso.

I concorrenti contro Clayton Norcross al GF: cosa hanno detto

I concorrenti del GF non sembrano particolarmente entusiasti del comportamento di Clayton Norcross. Specie Javier Martinez ci ha tenuto a porre l’accento sul fatto che l’attore sia un po’ troppo montato e sicuro di sé. Poiché ha recitato in Beautiful si sente un divo, mentre Javier, ad esempio, ha ammesso di non essersi mai dato delle arie per aver giocato in Serie A per cinque anni. Lui, rispetto al compagno d’avventura, ha ammesso di restare umile.

Al pensiero di Javier si sono accodati anche altri coinquilini, i quali hanno ammesso di trovarsi d’accordo con lui. Soprattutto Luca Calvani ed Enzo Paolo Turchi hanno ammesso che essere famosi non può essere una giustificazione per imporre le proprie regole all’interno di un gruppo. A generare sgomento nella casa, però, è stato un altro pettegolezzo che ha lasciato tutti senza parole.

Il gossip su Clayton: ecco cosa è emerso

Ad un certo punto, Iago Garcia ha preso la parola per sganciare una bomba su Clayton Norcross. L’attore ha confessato a Luca Calvani di aver appreso che Clayton abbia ammesso di avere un debole per una concorrente della casa, ovvero, Mariavittoria Minghetti. Il giovane ha dapprima affermato che Norcross stesse parlando in generale e, successivamente, avrebbe fatto dei chiari riferimenti alla coinquilina.

Questa confessione ha lasciato tutti senza parole. Alcuni inquilini hanno subito preso in giro Tommaso Franchi invitandolo a prestare attenzione in quanto Clayton gli avrebbe potuto “tubare la polpetta dal piatto”. Anche la diretta interessata si è detta incredula dinanzi tale scoperta. I compagni d’avventura, però, hanno invitato Mariavittoria a sentirsi lusingata, in quanto vuol dire che è affascinante. Il pallavolista, invece, puntualizza il fatto che tra i due ci sia troppa differenza di età, quindi, non ci sono i presupposti per dare luogo a nessun flirt. Non resta che attendere la prossima puntata del GF di stasera, dunque, per vedere se l’attore confermerà questi pettegolezzi oppure no.