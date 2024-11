La UEFA Champions League 2024/2025 torna protagonista con la quarta giornata, offrendo una carrellata di incontri cruciali per i club italiani e europei. Tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, Sky Sport trasmetterà in diretta ben 17 partite, con l’opzione Diretta Gol per seguire più incontri contemporaneamente. Gli appassionati potranno godere della copertura completa anche in streaming su NOW, rendendo accessibili tutte le emozioni del calcio europeo.

Le sfide delle italiane: Real Madrid-Milan, Juventus, Bologna e Atalanta

Martedì sera, alle 21, gli occhi saranno puntati su tre squadre italiane impegnate in sfide decisive. A Madrid, il Milan affronta il Real al Santiago Bernabeu, trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su NOW. Parallelamente, la Juventus scenderà in campo contro il Lille, in trasferta in Francia, visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW. Il Bologna, invece, ospiterà il Monaco, con copertura su Sky Sport 254, Sky Sport 4K e NOW.

Mercoledì alle 21 sarà la volta dell’Atalanta, impegnata in Germania contro lo Stoccarda. Anche l’Inter scenderà in campo nello stesso orario, per sfidare l’Arsenal: i clienti Sky con abbonamento a Prime Video potranno seguire il match tramite l’app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Studi e approfondimenti: il Champions League Show su Sky Sport

Sky Sport dedica ampio spazio all’analisi e al commento pre e post-partita grazie al “Champions League Show”, condotto da Federica Masolin. Al fianco della conduttrice, un team di esperti composto da Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Fabio Capello (in collegamento da Madrid) e Mario Giunta per le news. La serata di martedì vedrà anche la partecipazione di Zvonimir Boban e Alessandro Del Piero, mentre mercoledì sarà la volta di Esteban Cambiasso e Paolo Di Canio.

Vuoi vivere tutte le emozioni della Champions League direttamente dal tuo salotto? Abbonati a Sky per una connessione cablata stabile e la massima qualità video, con tutti i vantaggi dell’esperienza TV tradizionale. Preferisci la flessibilità dello streaming? Vuoi vivere tutte le emozioni della Champions League direttamente dal tuo salotto?per una connessione cablata stabile e la massima qualità video, con tutti i vantaggi dell’esperienza TV tradizionale. Preferisci la flessibilità dello streaming? Scegli NOW e porta la Champions ovunque tu sia, senza vincoli, su tutti i tuoi dispositivi!

Quarta giornata Champions League 2024/25: il dettaglio dei match

Di seguito una tabella riepilogativa di tutti gli incontri di martedì 5 e mercoledì 6 novembre: