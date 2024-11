L’ultima settimana all’interno della casa del Grande Fratello non è stata delle più serene. Dopo aver affrontato l’avventura nel Gran Hermano spagnolo, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono rientrati nel reality show con grande entusiasmo. Una gioia che però, si è spenta poco dopo, quando hanno compreso che il rapporto con i coinquilini si è letteralmente deteriorato.

Le scelte sentimentali della coppia hanno portato molti gieffini a valutarli negativamente, sollevando polemiche e malumori. Per Lorenzo è arrivato perciò, il momento di provare a ricucire alcune delle sue precedenti amicizie, partendo proprio da Helena. Un confronto tra i due è arrivato, ma qualcosa ha fatto storcere il naso ai telespettatori. Sul web la reazione di Spolverato non è passata inosservata.

Spolverato vuole un chiarimento con Helena: la risposta di Shaila

Lorenzo e Shaila sono sempre più isolati all’interno del GF e proprio questa situazione ha iniziato a pesare nel cuore del milanese. In principio allegro, giocherellone, un vero e proprio animatore, si è via via spento a seguito delle tensioni che sono sorte al ritorno dalla Spagna. Il clima più pesante è sicuramente quello che si respira con Helena, che proprio poco dopo l’uscita del ragazzo dalla casa aveva dichiarato di essersi innamorata di lui.

Presa da Spolverato e amica di Shaila, si è sentita tradita scoprendo del loro repentino avvicinamento e non ha potuto fare a meno di allontanarsi da entrambi. Nella giornata di domenica l’inquietudine di Lorenzo è arrivata al limite e lo ha portato a rivelare alla ballerina l’intenzione di chiedere un chiarimento alla modella.

Immediata è arrivata la rassicurazione della Gatta, che lo ha esortato a non rimandare per paura di ferirla. La compagna ha cercato altresì di incoraggiarlo a non sentirsi sbagliato a causa di questi momenti di debolezza, accogliendoli con serenità.

Helena smaschera Lorenzo: lui reagisce male

Per Lorenzo è arrivata una vera e propria presa di coscienza, durante la quale si è reso conto di non essere più la persona gioiosa di un tempo. Proprio per questo ha deciso di iniziare da Helena per ricucire dei tasselli importanti della sua vita all’interno della casa. I due si sono seduti l’uno di fronte all’altro, rompendo finalmente il silenzio che li separava ormai da tempo.

Spolverato ha voluto chiarire subito di non aver mai avuto l’intenzione di prenderla in giro. Per la Prestes però, i dubbi sulla sua sincerità sono ancora molti, soprattutto in riferimento al suo sentimento nato con Shaila. “Tu mi avevi detto che non cercavi questo, che non volevi un rapporto, non volevi niente”, ha detto Helena, sottolineando che Lorenzo non voleva che lei si avvicinasse alla ballerina. “Perché ti senti escluso?”, ha chiesto poi la gieffina cercando di andare più a fondo.

“Ma saranno c***i miei!”, ha urlato a quel punto Spolverato richiamando l’attenzione dei social. Lo spezzone infatti, è stato condiviso da molti utenti che notano l’immediata reazione irrequieta. Il confronto sembra così portare a ben poco. Secondo i fan, Helena dovrebbe a questo punto prendere le distanze da lui, mentre l’amicizia nonostante i tentativi pare tutt’altro che recuperata.