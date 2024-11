Il clima all’interno della casa del Grande Fratello dopo la decima puntata andata in onda lunedì è tutt’altro che tranquillo. Come prevedibile, il ritorno in gioco di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha ben presso smosso nuovamente le dinamiche, non soltanto sentimentali ma della stessa convivenza.

Il loro avvicinamento esploso nel reality show spagnolo non ha fatto altro che scatenare diverse reazioni nei coinquilini, facendo crescere fermento e insofferenza. Per qualcuno la situazione è diventata talmente insopportabile da valutare addirittura la permanenza nel programma. Un gieffino sarebbe pronto a dire addio al GF.

Pioggia di critiche per Shaila e Lorenzo: un gieffino li demolisce

Shaila Gatta aveva lasciato Javier sofferente e deluso poco prima di uscire dalla casa del Grande Fratello per partire per la sua avventura spagnola. É tornata invece, per mano al suo Lorenzo Spolverato, con il quale ha scoperto nel corso di una settimana una passione irrefrenabile. I due continuano a viversi queste giornate praticamente incollati, tra manifestazioni di attrazione in pubblico sotto gli occhi (spesso allibiti) dei compagni.

“Io la vedo una cosa inutile”, ha affermato Enzo Paolo Turchi, dichiarando di trovare i loro scambi di effusioni totalmente fuori luogo ed inopportuni. Come il web ha sottolineato, il marito di Carmen Russo ha criticato aspramente il comportamento dei gieffini, che sembra mirato ad ottenere più clip e dunque fare spettacolo. Uno show al quale lui preferisce decisamente i balletti e che lo sta spingendo a riflettere sull’eventualità di uscire dal reality show.

Enzo Paolo Turchi abbandona la casa del GF? Il discorso sospetto

Sono in molti a non tollerare più la piega che questa edizione sta prendendo, proprio a causa degli atteggiamenti di Shaila e Lorenzo. Nella giornata di Halloween, Enzo Paolo Turchi è tornato a pensare alle dinamiche innescate dalla neo-coppia, affermando che il ruolo centrale assunto dalla ballerina condiziona alcuni dei coinquilini a tenersela amica. Un gioco che a lui non va più a genio, tanto che durante un discorso con Luca Calvani ha dichiarato di non essere più sicuro di proseguire il suo percorso.

“Non mi piace questa situazione, me ne vado”, ha detto Enzo Paolo, come riportato da Biccy. Potrebbe dunque essersi aperta una nuova fase di crisi per il coreografo, che soltanto alcune settimane fa ha vissuto momenti difficili all’interno del Grande Fratello per via della sua relazione con Carmen Russo. Dopo aver rivelato alcune incomprensioni con la moglie e la sua intenzione di voler uscire dal gioco, si era poi convinto a continuare proprio grazie al suo ingresso. Le nuove tensioni nate, tuttavia, potrebbero avergli dato un nuovo motivo per cedere. Quale sarà la sua decisione finale?