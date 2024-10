La puntata del 31 ottobre di Uomini e Donne si è aperta con il Trono Over. Al centro dell’attenzione ci sono stati diverse dame e cavalieri, tra cui Barbara De Santi, la quale ha fatto una confessione inaspettata. Successivamente, poi, si è parlato anche di altri e di Trono Classico. Ecco cosa è successo.

Novità per Sabrina, Barbara fa una confessione a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un primo blocco dedicato ad alcuni esponenti del Trono Over, ovvero: Sabrina, Ilaria, Gabriele, Giuseppe e Francesco. La prima ha deciso di uscire con gli ultimi due cavalieri dopo che Gabriele ha deciso di chiudere con lei. La dama sta facendo di tutto per cercare di voltare pagina dopo quanto accaduto con il cavaliere. Gianni Sperti ha appoggiato la sua scelta, mentre Tina Cipollari le si è scagliata contro reputando insensato e inutile il suo comportamento.

La conoscenza tra Gabriele e Ilaria, invece, è giunta ad un punto di stallo. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che lei desidererebbe sposarsi e avere dei figli, mentre lui esclude categoricamente queste opzioni, pertanto, non ci sono i presupposti per mandare avanti la conoscenza. A seguire, poi, si è parlato di Barbara De Santi e del nuovo cavaliere Vincenzo. Contro ogni aspettativa i due si stanno trovando molto bene, al punto da scambiarsi anche un bacio. La dama ha ammesso che fosse un anno e mezzo che non baciava nessun uomo. Purtroppo, però, la De Santi ha scoperto che lui non ha intenzione di uscire solo con lei, cosa che l’ha delusa parecchio.

Maria De Filippi prende in giro un cavaliere

Delusione anche per Diego Tavani, il quale sta uscendo con Claudia, ma la ragazza gli ha detto una bugia, ovvero, ha finto di stare male per non uscire con lui e organizzarsi con un altro cavaliere. Malgrado questa incomprensione, però, i due hanno deciso di proseguire la conoscenza.

Il blocco successivo è stato dedicato ad Andrea e Valentina. I due sono usciti insieme e si sono anche baciati ma, improvvisamente, lui si è inibito ed ha ammesso di non voler andare oltre. Dinanzi questa confessione, Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di intervenire dicendosi basita di questo istinto di conservazione da parte degli uomini. In studio, ovviamente, tutti l’hanno applaudita. Per tutto il blocco, poi, la conduttrice non ha fatto altro che ironizzare su come siano cambiate le cose al giorno d’oggi tra donne e uomini.

Martina De Ioannon fuochi e fiamme con Ciro

Al termine della puntata, poi, si è parlato di Martina De Ioannon, la quale ha avuto una discussione particolarmente accesa con Ciro. I due se ne sono dette di ogni dietro le quinte a causa di una forte incompatibilità che hanno. Ad ogni modo, dopo lo scontro, i due hanno fatto la pace in quanto è palese che tra di loro ci sia una certa attrazione. Mattia è rimasto piuttosto infastidito da tutto il siparietto, sta di fatto che non ha esitato a palesare il suo malcontento, anche per non essere stato portato in esterna. Lei ha replicato dicendo di sentire di voler uscire con altri ragazzi.