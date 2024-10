Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 1 novembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 1 novembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, persistono le questioni economiche che richiedono la tua attenzione, un tema che ho già sollevato in passato. Ma non ignoriamo gli aspetti positivi come, ad esempio, l’influenza di Venere che suggerisce di dare priorità all’amore. Questa sera potresti già cadere preda dell’emozione romantica e, in generale, il fine settimana sembra promettente.

Oroscopo del Toro

Toro, la tensione e l’agitazione possono sembrarti intense, potrebbero sembrare straordinarie le eventuali critiche o provocazioni non costruttive che potresti ricevere. Il mio consiglio? Prova a lasciare scivolare queste situazioni, anche se potrebbe non essere semplice. Domenica, cerca di trascorla con le persone che riempiono il tuo cuore di amore. Te lo suggerisco con un po’ di anticipo.

Oroscopo dei Gemelli

Nell’universo dei Gemelli, è probabile un’esplorazione stimolante e intrigante, pur con qualche sfida nell’ambito lavorativo che potrebbe generare stress. Ben consapevole del fatto che non manchi di impegni, notiamo che Venere si posiziona in opposizione. Tuttavia, risalta l’importanza dell’amore nel tuo cammino: si avverte una fiducia nei sentimenti, continua a credere in una persona particolare.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, si preannuncia una giornata splendida per voi! Vi farebbe un gran bene mettervi in viaggio o, comunque, ve ne trarreste vantaggio da interazioni con individui positivi. Tutto ciò che prende vita nelle prossime 48 ore sembra essere decisamente stimolante.

Oroscopo del Leone

I nati sotto il segno del Leone vedono emergere questioni legate a proprietà condivise con altre persone, potresti avere qualche inquietudine riguardante il tuo impiego, è possibile che i progetti attuali, nonostante siano affascinanti, non offrano la gratificazione che desideri. Alcuni Leoni potrebbero sentirsi sottopagati per il lavoro che svolgono. Sebbene ci siano alcune sfide, il cielo astrale promette un’ottima energia per le questioni amorose. Quindi, potrebbe essere un’ottima idea approfittare del prossimo fine settimana per risolvere conflitti o per avvicinarsi a qualcuno che suscita il tuo interesse.

Oroscopo della Vergine

Nonostante le recenti sfide, il segno della Vergine emana ottimismo. Questo è evidenziato dalla posizione favorevole di Sole e Mercurio durante il giorno. Tuttavia, nell’ambito sentimentale, è richiesta una considerevole dose di pazienza. Bravi!

Oroscopo della Bilancia

Come rappresentante del segno della Bilancia, avrai presto l’appoggio di Marte in una posizione fortunata. Un impedimento fisico minore deve essere ancora risolto, tuttavia, guardo con speranza a coloro che hanno avuto delle difficoltà ma che, progressivamente, hanno riottenuto la loro forza e positività. L’amore, per te, è a portata di mano.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sei il centro di attenzione in questo fine settimana, il quale si preannuncia molto produttivo a livello lavorativo. Nell’ambito sentimentale, l’amicizia gioca un ruolo chiave. Sentirai il bisogno di comunicare sentimenti intensi. Non bisogna lasciarsi sfuggire le opportunità che si presentano, è un richiamo ad agire.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sei creato per la felicità e il divertimento! Non perdere mai questa luce anche se in ambito professionale stai incontrando qualche difficoltà. Capita a tutti, accettalo con un sorriso e un pizzico di autoironia. Sentirai una fiamma passionale accendersi dentro di te, che andrà sempre più intensificando.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, non dimentichiamo che recentemente sei stato vittima di alcune ostilità e attacchi subdoli. Tuttavia, non è necessario che ti ricordi quanto tu sei resistente. Sei uno dei segni più audaci dell’oroscopo grazie al tuo spirito indomabile e ostinato. Questo è il motivo per cui, alla fine di questa settimana, sarai tu a emergere trionfante. È impensabile che qualcuno possa destabilizzarti dalla tua posizione.

Oroscopo dell’Acquario

In questa giornata, Acquario, ti consiglierei di non spingerti troppo oltre i tuoi limiti. L’influenza di qualche pianeta turbolento potrebbe rendere la giornata piuttosto laboriosa da affrontare. Evita le discussioni inutili e presta particolare attenzione al tuo benessere fisico.

Oroscopo dei Pesci

Giove favorisce positivamente i Pesci per quanto riguarda le relazioni, e Venere crea un contesto propizio per l’amore. Tuttavia, la giornata odierna potrebbe essere carica di tensioni e potrebbero esserci dei ritardi, mettendo a rischio la vostra pazienza. Non preoccupatevi, dal pomeriggio di domani, le energie saranno più equilibrate.

