In occasione delle elezioni presidenziali americane del 2024, Mediaset ha programmato una copertura speciale per seguire in diretta lo spoglio e l’andamento della votazione tra i candidati Kamala Harris e Donald Trump. A partire dalla notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, Retequattro e Canale 5 offriranno agli spettatori una serie di appuntamenti per analizzare e commentare l’attesissimo evento.

La lunga notte americana su Retequattro e Canale 5

Martedì 5 novembre, Bianca Berlinguer guiderà il pubblico nella maratona elettorale con una puntata speciale di È sempre Cartabianca, in onda su Retequattro. Il programma inizierà in prima serata e continuerà fino alle 6.00 del mattino, accompagnando i telespettatori nella lunga notte elettorale con aggiornamenti in tempo reale e collegamenti dagli Stati Uniti. Gli inviati di Mediaset forniranno costanti aggiornamenti sui risultati grazie ai dati in diretta di Associated Press, arricchendo la trasmissione con analisi, proiezioni e interviste.

La copertura continuerà mercoledì 6 novembre con uno Speciale Tg5 dal titolo “Usa 2024 – La scelta americana”, condotto da Cesara Buonamici su Canale 5. In onda dalle 6.00 alle 8.00, lo speciale Tg5 offrirà agli spettatori un resoconto della notte elettorale e approfondimenti sulle prime dichiarazioni ufficiali dei candidati. Successivamente, Retequattro proporrà un ulteriore appuntamento serale con Speciale Quarta Repubblica – Il Presidente, in cui Nicola Porro analizzerà gli sviluppi e le possibili implicazioni del voto.

Aggiornamenti costanti e focus sui risultati

Durante la giornata di mercoledì 6 novembre, Mediaset garantirà aggiornamenti costanti sulle elezioni USA attraverso le edizioni dei telegiornali e i programmi di approfondimento. Questa intensa copertura mediatica permetterà al pubblico di seguire ogni dettaglio dell’evento elettorale, con analisi e commenti che aiuteranno a comprendere i cambiamenti e le sfide che la scelta americana porterà sul piano internazionale.