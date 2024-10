Mariavittoria Minghetti ha avuto un crollo dopo la scorsa puntata del Grande Fratello. La ragazza si è lasciata andare ad uno sfogo con Jessica Morlacchi durante il quale ha esternato il suo malessere per quanto accaduto durante la puntata con Tommaso Franchi. Jessica, ovviamente, ha provato a rincuorare la sua amica, ma senza ottenere grossi risultati.

Lo sfogo di Mariavittoria Minghetti dopo la scorsa puntata del GF

Dopo la puntata di ieri del GF, Mariavittoria Minghetti è scoppiata in lacrime. La concorrente è rimasta molto male nel vedere quanto accaduto tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto. Tra i due, infatti, sembrava essere nata una certa sintonia, cosa che ha spinto la giovane a sentirsi facilmente intercambiabile per Tommaso. In realtà, la ragazza credeva che tra di loro stesse nascendo qualcosa ma, a quanto pare, non è così.

Proprio per tale motivo, Mariavittoria è scoppiata in lacrime ed ha ammesso di sentirsi piuttosto giù in quanto crede di aver fatto la figura della cretina. Anche durante la puntata non è riuscita a commentare la questione in quanto si sentiva piuttosto inibita. Queste sono sensazioni che lei non ha mai provato, pertanto, pertanto, non si sente a suo agio.

Jessica Morlacchi sprona Mariavittoria e le apre gli occhi

Dinanzi tale sfogo è stata imminente la reazione di Jessica Morlacchi. La cantante, con la sua solita ironia che la contraddistingue, ha spronato la sua coinquilina a smetterla di dire sciocchezze e di piangersi addosso. Lei è una ragazza splendida, dotata di tante qualità, tra cui l’ironia. Se nella puntata di ieri non è riuscita a dire molto è semplicemente perché è un po’ tesa e arrabbiata per quanto accaduto, ma questo non fa affatto di lei una persona ridicola.

Mariavittoria ha ascoltato con attenzione gli incoraggiamenti di Jessica, anche se non è sembrata molto d’accordo con tale disamina. La ragazza, infatti, ha continuato a ribadire di sentirsi umiliata. Jessica, allora, per spronarla ha cercato di aprirle gli occhi facendole presente che Tommaso, in realtà, non le ha mai dato modo di credere che tra di loro ci fosse altro. Lui sicuramente tiene alla ragazza, ma non l’ha mai illusa alludendo ad un futuro insieme, sia nella casa sia fuori. Le parole di Jessica, dunque, saranno servite a placare la rabbia e la delusione della sua amica?