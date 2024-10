Lo scorso anno il Grande Fratello ha dato vita per la prima volta ad un vero e proprio crossover con Temptation Island. Un incrocio ben riuscito che non poteva non stuzzicare l’interesse del pubblico anche durante la diciottesima edizione del reality show, che vede protagonista ancora una volta l’amore.

All’interno della casa il quadrilatero amoroso composto da Javier, Shaila, Lorenzo ed Helena è la dinamica più chiacchierata del momento, ma tutto potrebbe cambiare. Entra in gioco Federica Petagna, che sembra avere già le idee molto chiare sul suo percorso. Si prevedono fuochi d’artificio.

GF, Federica Petagna entra da single? Ha puntato qualcuno

La storia di Federica Petagna è stata una delle più seguite dell’ultima stagione di Temptation Island da poco conclusa ed ha riservato non pochi colpi di scena. Dopo anni di fidanzamento, la ragazza è tornata tra le braccia del compagno Alfonso al momento del falò finale, salvo poi lasciarlo poco dopo la fine del programma. I rumor hanno dato per certa una frequentazione con il single Stefano, conosciuto durante l’esperienza.

Ma la ragazza, secondo le anticipazioni lanciate dall’esperto di gossip Amedeo Venza, potrebbe stravolgere nuovamente gli equilibri nella casa. Uno degli inquilini avrebbe già catturato la sua attenzione, come lei stessa ha dichiarato nel suo video di presentazione che andrà in onda nella puntata di lunedì 28 ottobre. Di chi si tratta? Proprio di colui che si troverà al centro di una situazione scottante.

Federica Petagna si inserisce nelle dinamiche amorose: occhi su Javier

Manca ormai pochissimo all’attesissimo rientro di Shaila e Lorenzo nella casa del Grande Fratello italiano dopo una settimana trascorsa nel Gran Hermano spagnolo. Un periodo breve ma che è bastato ad avvicinare così tanto i due al punto di dar sfogo a passioni sfrenate dentro e fuori le coperte, che hanno fatto discutere il pubblico internazionale. In tutto questo però, c’è anche Javier, che in Italia è rimasto in attesa di scoprire cosa è accaduto tra i coinquilini dopo il rifiuto di Shaila avvenuto in diretta nel corso della nona puntata.

Qualcosa potrebbe smuoversi però, anche per il pallavolista, con l’ingresso nella casa questa sera di Federica Petagna. Dichiaratamente single, la ragazza avrebbe espresso già il suo interesse per il gieffino e potrebbe così aggiungersi all’intricato schema delle attrazioni nel reality show. “Ha le idee chiare su chi puntare, Javier”, ha affermato sui social Venza, aggiungendo che la storia con il tentatore Stefano non avrà lunga durata.

Scoppierà la scintilla tra l’ex fidanzata di Temptation e il concorrente? Di certo questo sarebbe soltanto uno dei tanti tasselli pronti a comporre il nuovo puzzle del GF. Dopo di lei infatti, come si prevede, potrebbero entrare anche l’ex fidanzato Alfonso e il tentatore Stefano, regalando nuovi colpi di scena imperdibili.