In queste ore, Eleonora Cecere ha avuto uno sfogo all’interno della casa del Grande Fratello. La donna ha preso in disparte Luca Calvani per manifestarle il suo disappunto su una situazione che si è verificata ieri all’interno della casa. Ecco cosa è successo.

Torna il GF Late Show, ma nascono malumori

Ieri sera, i concorrenti del Grande Fratello si sono cimentati nel GF Late Show. Si tratta di un format nel format in cui i protagonisti del reality show si improvvisano, conduttori, ospiti, cantanti, ballerini e chi più ne ha più ne metta. Non è la prima volta che viene proposto questo format, sta di fatto che è stato ripetuto proprio perché diverte molto sia i concorrenti sia il pubblico da casa.

Il conduttore è Luca Calvani, i quali funge da mattatore e gestisce tutti i tempi tecnici delle varie esibizioni e argomenti da trattare. Ogni concorrente, dunque, si è cimentato nel fare qualcosa. Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno finto di essere una coppia alla prova, Pamela Petrarolo si è cimentata nell’imitazione di Maica Benedicto, Enzo Paolo Turchi ha presentato il suo nuovo talent e molto altro. Insomma, ognuno si è dato da fare in qualcosa, tutti tranne Eleonora Cecere. La donna, dunque, quest’oggi è apparsa piuttosto risentita.

Lo sfogo di Eleonora Cecere con Luca Calvani

Approfittando di un momento di solitudine insieme a Luca Calvani, Eleonora Cecere ha manifestato il suo disappunto per essere stata un po’ esclusa dal GF Late Show. A tutti, infatti, è stato assegnato un ruolo, un personaggio da interpretare, mentre a lei nulla. Luca, allora, ha replicato immediatamente dicendo che, in realtà, lui desidera che ogni concorrente si metta in gioco e faccia delle proposte in merito ai personaggi da interpretare, in modo da non dover decidere tutto lui.

Proprio in virtù di questo, ha invitato la donna ad avanzare lei stessa delle ipotesi su cosa vorrebbe fare. La donna è rimasta molto colpita dalle parole di Luca, sta di fatto che si è sentita capita, cosa che ha apprezzato molto. Una volta che la situazione è rientrata, quindi, i due hanno iniziato a pensare a che ruolo lei avrebbe potuto svolgere successivamente. Ebbene, le proposte sono state le seguenti: una disturbatrice, una portinaia o, ancora, una donna carismatica.