Al termine della puntata di oggi di Uomini e Donne è andata in onda un’intervista speciale che è stata rilasciata dietro le quinte da Alfred Ekhator di Temptation Island. Il ragazzo, al termine della puntata di ieri, ha avuto uno sfogo, sta di fatto che è scappato via dallo studio dando di matto dietro le quinte. Ebbene, in seguito, ha voluto rilasciare un’intervista in cui ha spiegato cosa gli sia successo e il motivo di quella reazione così spropositata. Nel farlo, ha attaccato pesantemente l’ex tentatrice Sofia.

Alfred svela perché ha avuto quella reazione a Uomini e Donne

Alfred Ekhator si è sfogato con lo staff di Uomini e Donne dietro le quinte al termine della registrazione dedicata agli ex volti di Temptation Island. Il ragazzo, innanzitutto, si è voluto scusare per la reazione avuta ieri. In seguito, poi, ha svelato il motivo del suo gesto. Alfred ha ammesso di aver accumulato per tutta la durata del confronto senza dire nulla. Ad un certo punto, così, la sua rabbia è diventata così forte al punto da esplodere.

Una volta dietro le quinte, il ragazzi ha gettato delle cose per aria, ma poi subito si è pentito e scusato, sta di fatto che ha chiesto di parlare con la redazione per poter raccontare la sua versione dei fatti. Ebbene, il protagonista ha attaccato Sofia accusando lei di essere una falsa e manipolatrice. Il giovane, infatti, ha raccontato degli aneddoti che si sarebbero verificati tra di loro alquanto compromettenti.

Il retroscena su Sofia Costantini, come l’ha smascherata Alfred

Stando a quanto rivelato da Alfred durante il suo sfogo, lui e Sofia si sarebbero sentiti il giorno prima di registrare il “cosa è successo dopo un mese” con Filippo Bisciglia. In tale occasione, lui le aveva palesato che tra di loro non ci fosse nulla e lei non era sembrata particolarmente affranta, anzi. Alfred ha addirittura detto che Sofia gli avrebbe proposto di fingere una relazione per un po’ di tempo in modo da riuscire ad ottenere qualche copertina e un po’ di visibilità.

Lui, però, dato che non è un falso, si sarebbe rifiutato di dare luogo a questa farsa pertanto, le avrebbe detto di no. Una volta trovatisi faccia a faccia in studio, poi, la ragazza avrebbe finto di essere affranta e di essere stata usata da lui quando, in realtà, l’unica persona sfruttata in questa situazione è lui. Alfred, poi, si è voluto scusare anche con Anna, che in tutta questa storia è quella che sta soffrendo di più. Sarà davvero così oppure è una manovra del ragazzo per uscire pulito?