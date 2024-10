Come tutti i telespettatori di Temptation Island avranno avuto modo di vedere, tra le coppie scoppiate nel programma c’è anche quella formata da Mirco e Giulia. I due hanno deciso di uscire dal reality show separatamente, principalmente per volere di lui, il quale si è legato alla tentatrice Alessia. Tra di loro sembra sia nata una storia a tutti gli effetti, che ancora provoca dolore in Giulia. Ad ogni modo, durante la puntata di ieri, Mirco ha condiviso una Instagram Storie alquanto pungente contro la sua ex. In tanti hanno reputato il suo comportamento poco rispettoso, sta di fatto che il giovane ha provveduto subito a rimuovere tale contenuto. La foto, però, è stata comunque resa nota. Ecco di cosa si tratta.

La stoccata Mirco contro la ex Giulia, poi cancellata

Mirco e Alessia hanno guardato insieme la puntata di ieri di Temptation Island. A dimostrarlo è una IG Storie pubblicata dal ragazzo durante la messa in onda del programma. A generare particolare sgomento, però, è stato un gesto compiuto dal giovane, che ha lasciato alquanto perplessi i telespettatori. Nello specifico, Mirco ha condiviso una foto in cui ha inquadrato il televisore sintonizzato sulla trasmissione proprio mentre lui e Alessia raccontavano della loro storia appena nata.

Nell’immagine in questione, però, sono stati inquadrati anche i piedi scalzi dei due ragazzi, e Mirco ha scritto una piccola didascalia in cui ha ironizzato dicendo: “Ma le scarpe?” Il riferimento, ovviamente, è andato ad una frase pronunciata da Giulia durante il falò di confronto con il suo ex. La ragazza esortò il giovane a restituirle un paio di scarpe che gli aveva dato e che non erano mai tornate indietro.

Pubblico indignato, Mirco cancella tutto, la reazione di Giulia

Ebbene, il poco tatto mostrato da Mirco nei riguardi della sua ex Giulia, che comunque è ancora presa da lui, ha spinto molti utenti del web a scagliarsi contro di lui. Sommerso dalle critiche, evidentemente, il giovane ha ritenuto opportuno correre ai ripari. Proprio per tale ragione, nel giro di poco tempo, ha rimosso questo contenuti dal suo account di Instagram tuttavia, il suo intervento non è stato tempestivo, sta di fatto che l’immagine aveva già fatto il giro del web ed è sotto gli occhi di tutti.

Intanto, Giulia ha preferito non replicare alla cosa, almeno per il momento. La ragazza si è limitata solamente a pubblicare una IG Storie in cui ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state accanto, compresi i fan. Al contempo, però, ha ammesso di aver anche ricevuto delle critiche piuttosto forti e pungenti di cui non è affatto felice, ma l’appoggio di chi l’apprezza e le vuole bene la sta molto aiutando.