Il Grande Fratello continua a tenere viva l’attenzione dei telespettatori con le sorprese che in questi ultimi giorni si sono alternate. La nona puntata in particolare, ha portato un vero e proprio scossone nella vita della casa, che è cambiata all’improvviso con nuovi arrivi e partenze.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono volati al Gran Hermano spagnolo, dove stanno già facendo molto discutere. Il loro comportamento ha sollevato diversi dubbi nei coinquilini, che sembrano aver smascherato i due gieffini. Un discorso tra i gieffini del reality show sta facendo molto riflettere.

Il quadrilatero diventa un teatrino: Lorenzo e Shaila raccontano tutto in Spagna

Sebbene il GF italiano abbia accolto con entusiasmo la concorrente spagnola Maica, la curiosità dei fan continua inevitabilmente ad essere puntata su Lorenzo e Shaila, attualmente nella casa del Gran Hermano. I due poco prima di conoscere il loro destino, hanno praticamente dichiarato il reciproco interesse, andando così contro tutto ciò che hanno fatto credere fino a che erano in casa.

Arrivati in Spagna non hanno perso tempo e hanno raccontato la situazione del famoso “quadrilatero” ai nuovi coinquilini. Spolverato ha raccontato di essere andato da Helena dopo che la Gatta si è avvicinata a Javier. Lei, dal canto suo, ha rivelato di aver avuto la sua “limonada” con Javier solo la precedente settimana e di non essere andata oltre sotto le coperte.

A tutto questo si è aggiunta la dichiarazione della ex velina, che ha risposto affermativamente alla domanda: “Sei innamorata di Lorenzo?”. Un contesto che ha fatto emergere delle grandi perplessità nei gieffini spagnoli, che dopo la notte trascorsa dai due italiani hanno rivelato la loro spiazzante conclusione.

“Hanno un copione”, i concorrenti capiscono il gioco di Shaila e Lorenzo

Sono arrivati in coppia, come un fulmine a ciel sereno, dichiarandosi finalmente liberi di viversi il loro feeling sentimentale e fisico. Shaila e Lorenzo hanno stravolto in pochi giorni le dinamiche del reality show in Spagna, ma sembrano più che altro concentrati a portare avanti il loro avvicinamento. Nella notte i due hanno dormito insieme e sembravano molto in confidenza, tanto da far sorgere i sospetti che qualcosa sia davvero successa.

Gli aggiornamenti diffusi attraverso i social hanno lasciato trapelare una conversazione di alcune delle concorrenti, in particolare Lucia e Vanessa. Le ragazze sono arrivate al punto di chiedersi per quale motivo Shaila e Lorenzo abbiano aspettato di uscire dal loro Grande Fratello per compiere questi passi, lasciandosi andare poi ad una chiara riflessione. “Penso che abbiano un copione da seguire”, hanno dichiarato apertamente.

Tra i gieffini spagnoli dunque, si diffonde sempre più la convinzione che i concorrenti stiano recitando una parte, ma quale sarebbe l’obiettivo? Molto probabilmente creare nuovi intrighi una volta che rimetteranno piede nella casa del Grande Fratello italiano, dove Javier, ormai convinto della loro uscita definitiva, ha espresso la sua grande delusione per la svolta che hanno preso gli eventi. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà al loro ritorno.