Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 22 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 22 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’armonia dei prossimi due giorni potrebbe essere un po’ disturbata da una Luna poco cooperativa, causando lievi ansie. Puoi sentirti un po’ turbato se gli altri non seguono le tue indicazioni. Tuttavia, la tua audacia non mancherà. Detto questo, con Marte un po’ in disaccordo, ti consiglierei di prestare attenzione alla tua salute e al tuo benessere fisico in questi due giorni.

Oroscopo del Toro

Toro, è il momento di andare oltre certi episodi infelici del tuo passato. Se queste tristezze sono connesse ad una storia d’amore, la situazione può sembrare ancora più difficile. Tieni a mente che ottobre ha iniziato con Venere in opposizione, questo può aver influito sui tuoi rapporti amorosi. Se qualcuno ti ha deluso o se non hai avuto l’opportunità di ristabilire un legame, cerca di non rimanere intrappolato in questi pensieri.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avete un quadro astrale davvero promettente con Giove che vi guarda favorevolmente. Se c’è un’idea o un’impresa che vi sta a cuore, questa è l’occasione per darle spazio. Le costellazioni infatti illumineranno le vostre doti più preziose, rendendovi protagonisti in grado di realizzare ciò che desiderate.

Oroscopo del Cancro

Iniziamo, Cancerino, a volgere il pensiero verso il 2025, un anno che brilla di grande energia per te. La Luna ti guarda con occhio benevolo, mentre Marte incita alla risolutezza; è lo stesso Marte che infonde in te un’inesauribile determinazione. Ti troverai in grado di superare ogni ostacolo, mentre le comunicazioni risulteranno particolarmente agevolate.

Oroscopo del Leone

Per i nati sotto il segno del Leone, è il momento ideale per superare qualsiasi malinteso. Ciò che trovo più affascinante nello zodiaco attuale, è la forte presenza dell’elemento sentimentale. Non solo per la possibilità di nuovi inizi amorosi, ma anche per la prospettiva di esperienze amorevoli inaspettate per coloro che osano esplorare. Questo periodo è perfetto per l’amore a prima vista. Coloro che hanno già vissuto importanti relazioni o matrimoni potrebbero iniziare a riflettere sul numero di persone che li amavano veramente. È come se fosse il momento giusto per fare una riflessione sull’amore e sugli affetti. Durante tale periodo, il settore lavorativo può sembrare di secondaria importanza.

Oroscopo della Vergine

Vergine, a seguito di un trittico di giornate impegnative, l’aura cambia e si preannunciano delle innovazioni. Ho fatto spesso riferimento a delle trasformazioni a partire dal mese di giugno, tuttavia anche ad un clima di tumultuosità. Ora, i nati sotto il segno della Vergine non sono soliti apprezzare la disordine. Quando si trovano ad affrontare una fase di contrasti, il loro obiettivo è superarla nel minor tempo possibile. Tuttavia, sembra che abbiano bisogno di un supporto che potrebbe tardare ad arrivare.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, il pianeta Giove continua ad essere protagonista, stimolando e facendo prosperare le relazioni esterne, le attività creative e le comunicazioni. Tuttavia, oggi è possibile sperimentare qualche ritardo minore, dovuto alla Luna e Marte in posizione sfavorevole. È importante prestare attenzione alla forma fisica.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, tra breve vedrai Mercurio transitare favorevolmente per te. Inoltre, celebreremo l’arrivo del Sole nel tuo segno zodiacale entro pochi giorni. Raggiungerai importanti traguardi entro la fine del mese corrente. Ricorda di mantenere un’ottica positiva, considera il bicchiere mezzo pieno, anche se so che non è una caratteristica comune tra i nati sotto il tuo segno. Non lasciare che la paura di sbagliare ti freni.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, posso dire: Sagittario, sono consapevole che stai attraversando un periodo un po’ tosto con Giove in opposizione che potrebbe portarti ad affrontare una crisi, soprattutto in ambito lavorativo. Può darsi che tu sia oberato di compiti o che non ti percepisca in condizioni ottimali. Potrebbe anche esserci la necessità di prestare attenzione alla tua salute, specialmente alle articolazioni. Ma non lasciarti abbattere! La presenza benefica di Venere nel tuo segno solleva il tuo spirito e fornisce un grande supporto emotivo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sembra che ci sia qualcuno che sta tentando di ostacolarti. Marte si trova in opposizione, ma grazie alla tua saggezza, moderazione e prudenza, sarai in grado di superare anche quest’ostacolo. Il firmamento preannuncia successo per te.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è il momento di lasciarsi coinvolgere appassionatamente nel mondo delle emozioni, di assaporare ogni vibrazione affettiva con vivacità. Tuttavia, per le questioni economiche e occupazionali, è consigliato agire con estrema prudenza. Si aprono orizzonti interessanti per l’amore a prima vista e momenti audaci.

Oroscopo dei Pesci

Come Paolo Fox, potrei interpretare questo testo così: “Per il segno zodiacale dei Pesci, la sfera sentimentale presenta alcuni punti interrogativi. Sarebbe più conveniente optare per legami occasionali, mentre in una relazione di lungo termine persiste una certa incertezza. Frequentemente ti troverai a chiederti se le cose andrebbero meglio rispetto a prima.”

