Quest’oggi Clayton Norcross si è lasciato andare a delle profonde considerazioni in compagnia di Helena Prestes all’interno della casa del Grande Fratello. L’ex attore di Beautiful ha parlato del comportamento di alcuni compagni d’avventura ed ha notato delle cose piuttosto strane e sospette. Ecco cosa ha rivelato.

Le insinuazioni di Clayton Norcross su alcuni concorrenti del GF

Alcuni concorrenti del Grande Fratello recitano un ruolo all’interno del programma? Questo è un dilemma che ha attanagliato quasi tutte le edizioni del reality show, specie le più recenti. Alcune cose sembrano effettivamente costruite, ma al contempo appare alquanto improbabile che qualcuno riesca a fingere 24 ore su 24.

Ebbene, questo è stato proprio il fulcro della conversazione che c’è stata dopo pranzo tra Clayton Norcross ed Helena Prestes. Nello specifico, l’attore ha dichiarato di reputare alcuni coinquilini dei veri giocatori, in grado di fingere in tutto e per tutto. Helena, dal canto suo, ha replicato dicendo che fosse una cosa alquanto complicata, in quanto le telecamere riprendono 2 di continuo quindi, se uno finge, prima o poi dovrebbe venire a galla.

Anche Enzo Paolo Turchi insinua dubbi: chi sono gli attori?

Clayton ha ascoltato il punto di vista della giovane e poi ha detto la sua. Il protagonista ha detto che, comunque, anche nella vita si tende a recitare un ruolo. In ogni caso, portare avanti un personaggio costruito e lontano dal proprio essere è una cosa molto faticosa, che solamente i più abili possono riuscire a portare a termine.

Ad ogni modo, questo è un po’ il pensiero anche di Enzo Paolo Turchi, che ieri si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto simile a quello di Clayton. Anche secondo il punto di vista del coreografo, infatti, nella casa c0è qualcuno che sta recitando, e anche male peraltro. In un contesto come quello del GF, infatti, è difficile riuscire ad inquadrare bene le persone, e a capire quanto di vero e quanto di costruito ci sia dietro il comportamento di una persona. Sarà davvero così? Chi saranno gli “attori” di questo reality?