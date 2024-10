All’interno della casa del Grande Fratello le ultime giornate non sono trascorse nel massimo della serenità. Può sembrare strano, ma il famoso “quadrilatero” amoroso non smette di far parlare. Al contrario, continua a regalare aggiornamenti praticamente ogni minuto. I ragazzi si allontanano e si inseguono, in un tira e molla che ben poco lascia ancora di chiaro.

I più contrastanti al momento sono senza dubbio Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Dopo il due di picche ricevuto da Shaila, il gieffino sembrava essersi riavvicinato alla modella, tanto da affermare nell’ottava puntata che l’avrebbe voluta in finale. Il feeling era ricomparso anche dal punto di vista fisico: i due trascorrevano molto tempo vicini scambiandosi effusioni. La storia è davvero conclusa? Un dialogo condiviso sui social lascia pensare alla gelosia.

Lorenzo ed Helena in contrasto: chi è geloso tra i due

Helena e Lorenzo hanno risentito di un improvviso nuovo allontanamento, che si è accentuato quando lui e Shaila hanno avuto un confronto. Se il rapporto con la ballerina si è ricucito, quello con la modella si è spezzato. Lei ha voluto parlargli apertamente, ma il suo comportamento non ha convinto il coinquilino. Spolverato continua a credere che sia gelosa di lui e che non riesca a vivere un rapporto di amicizia disinteressata.

Durante uno scambio di battute in cucina, un malinteso ha portato però Helena a comprendere qualcosa in più su Lorenzo. Che sia lui quello geloso? La ragazza ha deciso di sottoporlo ad un piccolo “test”, ponendogli una domanda molto chiara. La sua reazione ha spiazzato.

La risposta di Lorenzo accende la curiosità: ha davvero voltato pagina? (Video)

Lorenzo Spolverato continua ad essere convinto dell’interesse di Helena nei suoi confronti e della relativa gelosia che prova nel vederlo vicino ad altre donne. Qualcosa però, ha fatto accendere una lampadina, quando i due si sono ritrovati a confrontarsi sulla delicata questione. “Che carino no?”, afferma la modella in presenza del ragazzo, parlando di un gioco appoggiato sulla cucina.

Lorenzo però, ha evidentemente il dubbio che la frase fosse riferita a Iago Garcia e risponde in modo del tutto imprevisto. “Mi stavo già preoccupando. No ma se è così va benissimo”, ha replicato lui, dando così lo spunto ad Helena per approfondire. “Posso chiederti una cosa? E se io trovo l’amore qua dentro? Saresti felice per me?”, gli domanda stuzzicandolo.

“Sì certo, se tu sei felice sarei contento per te. Spero non domani”, è stata la sua risposta. Spolverato ha girato il discorso a suo favore, affermando che l’eventuale ragazzo di Helena potrebbe essere geloso di lui. Si trattava quindi, di una “domanda test”, come la stessa gieffina ha spiegato, ma il comportamento di Lorenzo continua ad apparire ambiguo. “Ti piace Iago?”, ha chiesto lui ripetutamente, dimostrando ulteriormente di non essere indifferente a questa ipotesi. Ha davvero voltato pagina con Helena? Sicuramente un avvicinamento tra lei e l’attore potrebbe dare il responso che tutti attendono.