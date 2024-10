Il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra irrimediabilmente deteriorato all’interno della casa del Grande Fratello. Il recente avvicinamento della ballerina a Javier Martinez, inoltre, non ha fatto altro che compromettere ulteriormente le cose tra di loro. Per tale ragione, in queste ore, Lorenzo si è lasciato andare a delle riflessioni sulla faccenda in compagnia di Amanda Lecciso.

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato si è aperto con Amanda Lecciso in merito al suo rapporto con Shaila Gatta. Il ragazzo ha ammesso che, ormai, tra di loro sembra non ci sia più nulla da fare. Lui è rimasto troppo male nel vedere come la donna lo abbia attaccato davanti a tutti non tutelandolo minimamente. Proprio in virtù di questo, è convinto che, ormai, si sia giunti ad un punto di non ritorno.

Il concorrente, inoltre, ha anche spiegato di non provare più nulla nei riguardi della coinquilina, sta di fatto che non gli fa né caldo né freddo il fatto che i due non si parlino quasi più. Amanda ha ascoltato con attenzione le sue parole, e poi ha provato ad analizzare meglio la situazione. La donna, infatti, gli ha chiesto se, quando erano vicini, abbia mai avuto il desiderio di baciarla. Lui ha risposto in maniera affermativa, ma ha specificato che adesso non è più così.

Le parole su Javier e Shaila e l’interpretazione di Amanda Lecciso

A seguire, poi, Lorenzo Spolverato ha anche commentato il rapporto che si è venuto a creare tra Shaila Gatta e Javier Martinez. A tal proposito, il giovane ha detto di essere convinto che tra di loro manchi qualcosa. Amanda ha supportato il suo amico ed ha evidenziato il fatto che è evidente che si senta ferito da Shaila.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Lorenzo non ha potuto fare a meno di confermare l’interpretazione della coinquilina e poi ha chiosato il discorso dicendo che la Gatta abbia davvero esagerato nei suoi riguardi, ragion per cui non è disposto a fare alcun passo distensivo nei suoi riguardi. Sarà davvero tutto finito tra di loro?