Questa sera, martedì 15 ottobre, andrà in onda la sesta puntata di Temptation Island. Si tratta del penultimo appuntamento di questa seconda edizione dell’anno del reality show. L’ultima puntata, infatti, è prevista per martedì 22 ottobre. Tutti i nodi, dunque, man mano verranno al pettine. Vediamo alcune anticipazioni di quello che accadrà.

Anticipazioni quinta puntata Temptation Island: brutte sorprese per Titty

Come di consueto, a ridosso dell’inizio di una nuova puntata di Temptation Island, lo staff della trasmissione condivide mediante i social e il sito ufficiale alcuni video contenenti le anticipazioni di quello che succederà. Ebbene, la prima clip riguarda la coppia formata da Titty e Antonio. La ragazzo, dopo aver preso visione dell’ennesimo filmato inerente il suo fidanzato, non ne può più e si sfoga con le coinquiline. In particolare, la donna dice di aver visto davvero troppo, cosa che la spinge a credere che, ormai, non potrebbe vedere di peggio. Cosa avrà combinato, dunque, Antonio?

Passando ad un’altra coppia, invece, anche per Milly e Michele ci saranno momenti molto concitati. La ragazza rimarrà alquanto infastidita dai comportamenti del suo fidanzato. Anche per Federica e Alfonso ci sarà un epilogo importante. Il ragazzo, infatti, vedrà la sua fidanzata sempre più vicina ad un tentatore, cosa che gli farà perdere le staffe e gli farà credere, ormai, di averla persa. Non ci sarà davvero più nulla da fare?

Filippo Bisciglia costretto ad interrompere un’esterna

Momenti estremamente concitati anche per Giulia e Mirco. Nella scora puntata la giovane aveva richiesto un falò di confronto al suo fidanzato, ma lui aveva rifiutato, dichiarando di voler continuare la sua esperienza nel villaggio. Successivamente, poi, la giovane gliene ha chiesto un altro, ma ha appreso che il compagno fosse in esterna con una tentatrice.

Nella puntata del 15 ottobre di Temptation Island, infatti, assisteremo ad una scena alquanto surreale inerente Filippo Bisciglia. Il conduttore sarà costretto a salire su di una barca per andare a recuperare il ragazzo, interrompendo di conseguenza l’esterna con la tentatrice. Come avrà reagito Mirco? Stavolta accetterà il confronto con Giulia? Secondo quest’ultima “gli conviene”.