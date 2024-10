Parte oggi, giovedì 10 ottobre, in prima serata su Italia 1 la nuova stagione di “Le Iene presentano: Inside”, lo spin-off del celebre programma “Le Iene“, ideato da Davide Parenti. Questo format si distingue per l’approfondimento di alcuni argomenti trattati nella trasmissione originale, fornendo ulteriori dettagli ed elementi inediti.

La prima puntata: “Gli esorcismi di Don Barone”

La puntata di apertura, intitolata “Gli esorcismi di Don Barone”, è un’inchiesta condotta da Gaetano Pecoraro e Alessia Rafanelli. Si concentra sulla controversa figura di Don Michele Barone, un ex prete che si dichiarava esorcista. Grazie anche all’esposizione mediatica fornita da “Le Iene”, Don Barone è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per lesioni e maltrattamenti ai danni di una tredicenne.

La vicenda ha inizio dieci anni fa, quando Don Barone, ispirato dai metodi di Don Leone Maria Iorio, noto come “l’esorcista del Mezzogiorno”, si afferma come uno dei principali esperti italiani di apparizioni mariane e riti di liberazione dal male. In poco tempo, entra in contatto con una famiglia campana e comincia a praticare rituali violenti sulla loro figlia tredicenne, sostenendo che la giovane fosse posseduta dal demonio.

Nel 2018, grazie alle registrazioni effettuate dalla sorella della vittima e trasmesse da “Le Iene”, Don Barone viene arrestato. La Chiesa prende provvedimenti, sospendendolo dal celebrare il culto e dall’amministrare i sacramenti. Tuttavia, dopo due anni di detenzione, l’ex prete viene rilasciato, poiché, secondo i giudici, non c’è pericolo che commetta nuovamente gli stessi reati.

La condanna di Don Barone è legata a reati di tortura e maltrattamenti, ma non include l’accusa di abuso sessuale, sebbene alcune ex fedeli abbiano denunciato episodi simili negli anni successivi. Nella puntata, saranno mostrate anche le loro testimonianze, che aggiungono un ulteriore livello di complessità alla vicenda.