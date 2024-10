La puntata di ieri del Grande Fratello è stata piuttosto movimentata. I confronti e le discussioni, però, sono proseguiti anche dopo la diretta. Alcuni concorrenti, infatti, si sono confrontati in merito a quanto accaduto. Specie Javier Martinez è apparso piuttosto deluso dal comportamento di Shaila Gatta, pertanto, si è affidato al supposto di alcune coinquiline, quali Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi.

Javier deluso dopo la puntata del GF: il supporto di Mariavittoria e Jessica

Dopo la diretta di ieri del Grande Fratello c’è stato un momento di sconforto per Javier Martinez. Il ragazzo è stato liquidato anche in diretta, oltre che in questi giorni, da Shaila Gatta, la quale ha ammesso di reputare il giovane solo un amico. La ragazza sembrerebbe attratta da Lorenzo Spolverato, se non fosse per il suo carattere che spesso non le piace. Ad ogni modo, Javier è rimasto un po’ male in quanto ha reputato i segnali della ballerina un po’ ambigui nei suoi confronti.

Della sua stessa idea è stata anche Mariavittoria Minghetti. Dopo la puntata, infatti, lei e Jessica Morlacchi hanno supportato Javier. La prima ha accusato Shaila di essere stata contraddittoria nei riguardi del ragazzo. Prima gli ha fatto credere di nutrire un interesse per lui, e poi si è tirata indietro. Per contro, invece, Jessica ha voluto analizzare la situazione da un altro punto di vista. Nello specifico, ha asserito che, a suo avviso, Shaila e Lorenzo abbiano agito in questo modo solamente perché stanno vivendo un momento di profonda confusione. Neppure loro sanno esattamente che cosa vogliono, pertanto, sono stati spinti ad agire in maniera contraddittoria e incerta.

Il consiglio delle donne a Martinez e lo scontro tra Helena e Amanda

In ogni caso, le due ragazze hanno voluto supportare Javier invitandolo a proseguire questo suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello cercando di non lasciarsi influenzare dalle altre persone. Adesso deve pensare solamente a se stesso e a stare bene allontanandosi da tutto ciò che gli ha provocato malessere in questi giorni.

Nel frattempo, dopo la puntata di ieri del GF c’è stato anche un altro scontro, ovvero, quello tra Amanda Lecciso e Helena Prestes. La prima non ha apprezzato la nomination ricevuta dalla coinquilina, sta di fatto che le ha chiesto spiegazioni, che la modella non le ha fornito. Le due, così, hanno discusso in maniera molto accesa fino ad arrivare a concludere il dibattito ammettendo di non volersi più rivolgere la parola.