Durante la puntata di ieri del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha manifestato la sua volontà di abbandonare il programma. Nel tentativo di convincerlo a restare, però, gli autori hanno deciso di consentire a sua moglie Carmen Russo di entrare in casa e trascorrere qualche giorno insieme a lui. Questa decisione, però, non è stata accolta di buon grado dall’insegnante di ballo che, addirittura, ha palesato l’esistenza di una crisi nel rapporto con la moglie. Ad ogni modo, a mente un po’ più fredda, i due hanno avuto un confronto. Quest’oggi, infatti, Carmen e Enzo hanno parlato di tante cose. Sarà riuscita la Russo a dare al marito le rassicurazioni di cui aveva bisogno?

Il confronto tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi nella casa del GF

Il matrimonio tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è davvero in crisi? In realtà tutto è scaturito da alcune insicurezze da parte del ballerino, il quale ha ammesso di credere di non piacere più alla moglie. Quest’oggi, a mente un po’ più calma rispetto alla puntata di ieri del GF, la donna ha provato a rassicurarlo. La Russo, innanzitutto, ha invitato il marito ad avere maggiore autostima, in quanto tende sempre a buttarsi giù quando, in realtà è un uomo davvero splendido, che ha costruito tanto nella sua vita.

In secondo luogo, poi, la donna gli ha detto di amarlo moltissimo, esattamente come quando si conobbero. Lei non saprebbe immaginare una vita senza di lui, pertanto, ha reputato tutte le paure del marito assolutamente infondate. Lui ha ascoltato con attenzione le parole della moglie, tuttavia, ha continuato a mostrarsi particolarmente titubante. Purtroppo è il suo carattere che lo spinge ad essere così insicuro.

Sarà riuscita Carmen a far cambiare idea a Enzo?

Nella speranza di rassicurarlo e di rasserenarlo, Carmen Russo ha parlato anche della loro figlia Maria, la quale guarda sempre suo papà da casa ed è molto orgogliosa di lui. Carmen ha provato a fare leva sul legame profondo che unisce padre e figlia per cercate di incentivare il marito a dare di più.

Durante il confronto, poi, la Russo ha più volte cercato un contatto con suo marito, allo scopo di rafforzare le sue insicurezze. Al momento, Enzo è sembrato un po’ più tranquillo rispetto a ieri sera, tuttavia, non si sa se, effettivamente, l’ingresso di Carmen nella casa sia in grado di dissuaderlo dalla volontà di abbandonare il programma in anticipo. Staremo a vedere.