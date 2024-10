Come tutti i telespettatori del Grande Fratello avranno avuto modo di vedere, ieri Ilaria Clemente ha dovuto abbandonare la casa temporaneamente per “problemi personali”. Sul web, però, hanno subito iniziato a circolare notizie secondo le quali sembrerebbe che la donna sia uscita per effettuare un test di gravidanza, in quanto sospetta di essere incinta. Ebbene, in queste ore sono emerse delle nuove segnalazioni provenienti dalla famiglia di lei.

Retroscena sull’uscita di Ilaria Clemente dal GF e se rientrerà

Cosa è successo davvero ad Ilaria Clemente? Per quale ragione la ragazza ha dovuto temporaneamente abbandonare la casa del Grande Fratello? Gli autori del programma si sono limitati a fare riferimento ad alcuni problemi personali per la donna, tuttavia, sembra che la verità possa essere un’altra. La giovane pare abbia avuto un ritardo del ciclo, al punto da spingerla a richiedere un test di gravidanza. Nel corso della giornata di ieri i suoi compagni d’avventura hanno anche confermato questo rumor tra le chiacchiere.

In ogni caso, l0influencer Deianira Marzano ha riportato una segnalazione secondo la quale sembrerebbe che, in realtà, le ragioni che hanno spinto la donna ad uscire dal programma per alcuni giorni risieda in alcune problematiche legate alla sua famiglia. Queste voci sarebbero arrivate direttamente dall’entourage familiare della giovane. Inoltre, è emerso anche che, nonostante tutto, la Clemente dovrebbe ritornare nella casa del GF per continuare la sua esperienza, spiegando prima le ragioni della sua uscita improvvisa.

Sul web è bufera: chi esce dal GF non dovrebbe più rientrare

Ad ogni modo, la verità si saprà nel corso della puntata del Grande Fratello che andrà in onda questa sera, giovedì 3 ottobre. In tale occasione verrà fatta chiarezza sulla faccenda, anche se sul web c’è tanto sgomento. In tanti, infatti, ritengono che la donna non debba più rientrare all’interno della casa in quanto questo continuo via vai di gente che entra e esce dal reality show ha davvero stancato. Un tempo, infatti, anche solo mettere un piede fuori dalla porta rossa implicava la squalifica immediata, mentre di recente le cose sono decisamente differenti. I concorrenti, ormai, entrano ed escono come se nulla fosse, e il GF sembra sia diventato un villaggio vacanze. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa succederà.