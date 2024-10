In queste ore, Shaila Gatta ha avuto uno sfogo nella casa del Grande Fratello. La ragazza ha mostrato di avere un interesse per Javier Martinez, anche se non ha disdegnato neppure le recenti avances di Lorenzo Spolverato. Ad ogni modo, a causare il malessere della ballerina è stato il comportamento di alcuni compagni d’avventura da cui è rimasta un po’ delusa. Per tale motivo, ha avuto uno sfogo con Helena Prestes.

Le considerazioni di Shaila Gatta su Javier Martinez

Shaila Gatta ed Helena Prestes si sono lasciate andare ad un momento di confidenze nella sauna del Grande Fratello. Ad aprirsi è stata principalmente la ballerina, la quale ha palesato un suo stato d’animo non proprio sereno che sta avendo in questo periodo. La giovane ha iniziato parlando del rapporto che si è instaurato con Javier Martinez. Malgrado lei sia piuttosto propensa nei suoi riguardi, il ragazzo sembra essere un po’ frenato.

Nello specifico, Shaila si è lamentata del fatto che il coinquilino non si apra con lei. Molto probabilmente, il motivo per cui si comporta in questo modo risiede nella timidezza, che lo sta vincolando e non gli sta permettendo di essere se stesso all’interno della casa. La Gatta ha confessato di avere il desiderio di aprire il suo cuore, ma per farlo servirebbero maggiori momenti di intimità tra di loro. Helena si è trovata d’accordo con la coinquilina, rimarcando l’attenzione sul fatto che ci sia bisogno di un corteggiamento per far scoccare la scintilla.

Shaila contro i concorrenti del GF: perché è delusa

Successivamente, poi, Shaila ha esteso il suo ragionamento sul resto del gruppo. Nello specifico, la Gatta ha ammesso di aver apparentemente legato con molte persone. In tanti dicono di trovarsi bene con lei, tuttavia, nessuno fa effettivamente qualcosa per conoscerla meglio e venirle in contro.

Alla luce di questo, dunque, la ballerina si sta cominciando a convincere del fatto che, in realtà, nessuno tenga veramente a lei, e la cosa le sta generando un certo sconforto. La concorrente si sente isolata, anche se l’impressione che si ha dall’esterno non sembra essere questa. Lei, inoltre, per natura è una persona che ama andare fino in fondo in una conoscenza e gradirebbe ricevere lo stesso trattamento. Riuscirà nel suo intento?