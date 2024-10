Nella casa del Grande Fratello spesso basta un nonnulla per dare luogo a delle polemiche e discussioni. In queste ore, a mostrarsi particolarmente esasperata dal comportamento di un coinquilino è stata Pamela Petrarolo. L’esponente del trio di Non è la Rai ha manifestato una sua insofferenza nei riguardi di Luca Calvani. Ecco per quale motivo.

Lo sfogo di Pamela Petrarolo contro Luca Calvani

Pamela Petrarolo si è confidata con le sue amiche con cui gareggia al Grande Fratello in merito ad alcuni comportamenti di Luca Calvani. Quest’ultimo ha dimostrato, sin dal primo momento, di avere un carattere piuttosto particolare, a tratti spigoloso e burbero. Proprio per tale motivo, spesso genera dei malcontenti. A rimanere spiacevolmente colpita da alcuni comportamenti di Luca è stata Pamela.

Quest’ultima ha dichiarato di non aver apprezzato alcune uscite del coinquilino, che reputa un po’ troppo invadente. Nello specifico, la donna ha fatto riferimento ad un episodio accaduto poco prima. Lei stava lavando le stoviglie e, ad un certo punto, senza essere interpellato in alcun modo, Luca si è rivolto alla coinquilina dicendole dive mettere i bicchieri per farli scolare. Questo gesto, seppur semplice e banale, ha infastidito Pamela, la quale ha ritenuto inopportuno il suo intervento.

Luca invadente al GF? Ilaria e Eleonora si accodano

Nel corso del suo sfogo, la Petrarolo ha chiarito di reputare il compagno d’avventura un po’ troppo petulante, in quanto dovrebbe farsi gli affari propri in situazioni che non lo riguardano direttamente. Luca, infatti, pare sia solito mettere bocca in faccende che riguardano gli altri esprimendo spesso anche pareri contrari e critiche.

Questa non è la prima volta in cui Calvani viene percepito come invadente da parte degli altri coinquilini del GF. Anche Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, infatti, si sono mostrate d’accordo con il punto di vista della loro amica. In ogni caso, Pamela ha voluto concludere la sua riflessione facendo riferimento all’importanza che in un contesto quale quello di un reality show abbia il rispetto reciproco e, soprattutto, la tutela degli spazi altrui. A suo avviso, non è sempre necessario dire la propria opinione, specie se non richiesta.