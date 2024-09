La terza settimana del Grande Fratello è appena iniziata, ma sono bastati pochi giorni per comprendere quali siano le dinamiche più forti nella casa. La diciottesima edizione è partita all’insegna delle attrazioni, che hanno visto nascere all’interno della casa già le prime rivalità. Protagonisti assoluti sono stati Lorenzo e Javier, due uomini di punta del reality show che si sono ritrovati in un primo momento a contendersi le attenzioni della coinquilina Shaila.

L’affascinante ex velina di Striscia la Notizia ha stregato entrambi con le sue movenze e il suo carattere, perlomeno fino all’arrivo nel reality di Helena Prestes. Come un uragano, la modella brasiliana ha scosso Spolverato, che è apparso più propenso ad avvicinarsi a lei, senza però mai negare effettivamente un interesse per la Gatta.

I due infatti, in principio si erano riconosciuti molto affini per un vissuto simile che li accomunava. Eppure gli occhi di Shaila con il tempo hanno cambiato direzione, rivolgendosi sempre più verso il pallavolista. Inevitabile dunque, che Lorenzo Spolverato notasse un allontanamento da parte sua, più volte espresso e percepito. Con molta razionalità tuttavia, Javier ha deciso di confrontarsi con l’amico per rassicurarlo sulla situazione. É emersa finalmente la verità che tutti aspettavano.

“Non è la mia ragazza”, la dichiarazione di Javier spiazza

Che sia nato del tenero tra Shaila e Javier è ormai sotto gli occhi di tutti. Il gieffino di origine argentina ha mosso, seppur con molta cautela, i primi passi verso la ballerina, che sembra sciogliersi poco alla volta nei suoi confronti. Ma il suo feeling con la coinquilina destabilizza sicuramente l’amico Lorenzo, con il quale il gieffino ha voluto usare parole decise per definire il suo rapporto.

“Tu non sentirti mai limitato di niente, perché Shaila non è la mia ragazza”, ha detto Javier a Lorenzo. Il concorrente ci ha tenuto a spiegare che i contatti tra loro non significano che sia nata una coppia, come goliardicamente il gruppo pensa. Lo stesso pallavolista ha sottolineato di non sentire una sicurezza da parte della Gatta e ha dichiarato di sentirsi libero di poter provare un’attrazione per un’ipotetica nuova coinquilina proprio come potrebbe capitare a lei.

La curiosità di Lorenzo sul confronto tra Javier e Shaila

Per quanto estraneo alla vicenda tra i due, Lorenzo non nasconde comunque la sua curiosità su quanto stia accadendo nel loro rapporto. Durante il chiarimento in giardino, ha chiesto dunque a Javier di cosa avesse parlato con lei nel loro ultimo confronto. “Tu hai tirato un po’ il freno in questa cosa?”, ha indagato Spolverato.

“Io ho tirato il freno perché ho visto che lei lo ha fatto”, ha chiarito Javier, intenzionato a lasciare spazio a Shaila per evitare di correre troppo. Allo stesso tempo, il ragazzo non vuole che i pettegolezzi e gli scherzi in casa possano influenzare il loro legame, portandoli ad allontanarsi per l’imbarazzo. Ci sarà un futuro per questa coppia?