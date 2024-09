Nella casa del Grande Fratello i rapporti tra i concorrenti iniziano sempre come un gioco, ma con il passare del tempo le emozioni si intensificano sempre di più. Nelle prime due settimane le dinamiche più attese non hanno tardato a nascere. Si tratta chiaramente di quelle amorose, che hanno avuto come protagonisti alcuni dei gieffini di punta della diciottesima edizione.

Molto intraprendente è senza dubbio Lorenzo Spolverato, che si è sbilanciato con la passione per Helena Prestes ma non ha rinnegato l’interesse per Shaila Gatta. Non da meno è anche Javier, che conquista ogni giorno di più il cuore della bella ex velina, seppur con un approccio più delicato. Negli ultimi giorni però, è balzato agli onori del gossip anche Giglio, il cui nome è stato associato a Jessica Morlacchi. Una situazione che ha scatenato nel parrucchiere una reazione inaspettata.

Lorenzo Spolverato smascherato dal web: il piano suggerito a Giglio

Ha fatto molto discutere uno scambio di battute che è stato beccato dai social attentissimi a seguire la diretta 24 ore su 24. Lorenzo Spolverato si è reso protagonista di un suggerimento strategico dato all’amico Giglio. L’argomento? Un possibile avvicinamento con Jessica Morlacchi, che nell’ultima settimana si era lasciata andare ad una dichiarazione di interesse (seppur velata del suo noto umorismo) per il suo “Tarzan”.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ottima occasione, secondo il milanese, per creare una storia con la cantante e trarre vantaggio dalla sua popolarità con il pubblico. Il consiglio in codice dato a Giglio dunque, è stato quello di sfruttare il flirt. Una mossa decisamente non gradita dal pubblico a casa e che non sembra aver trovato l’approvazione dello stesso parrucchiere. I rumor su lui e Jessica lo hanno portato ad esplodere con i compagni.

Giglio esplode con i coinquilini: durissimo sfogo

C’è da dire che non è stato soltanto Lorenzo Spolverato ad esprimersi su un possibile rapporto tra Giglio e Jessica. Anche se in maniera molto più giocosa e meno strategica, diversi inquilini si sono divertiti a stuzzicare insistentemente il parrucchiere suggerendogli di avvicinarsi a lei. Uno scherzo che ha stancato il 24enne, arrivato al punto di sfogarsi duramente durante una conversazione in cucina.

“Non voglio più sentirmelo dire, altrimenti mi arrabbio. Stop. Sono quattro giorni che andate avanti.”, ha tuonato il ragazzo, affermando di giocare con Jessica nello stesso modo in cui lo fa con altre coinquiline. Giglio ha rivelato quindi di non sopportare più le continue allusioni dei gieffini, chiedendo maggiore rispetto per viversi la sua permanenza in casa con il massimo della serenità.

Il parrucchiere ha affermato di sentirsi fuori luogo in un contesto simile e di vivere una sensazione di vero e proprio malessere. Il suo discorso ha trovato la piena comprensione di Amanda, Pamela e Mariavittoria, che hanno dato ragione al gieffino rispettando la sua opinione. Che il gossip su Jessica sia giunto davvero al termine? Giglio si è ripromesso di parlarne anche con lei per chiarire la situazione, ma la cantante sembra già aver percepito un certo distacco da parte del ragazzo.