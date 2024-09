Nell’industria cinematografica, si preannuncia un’opera rivoluzionaria: Vangelo secondo Maria, un film Sky Original interpretato da Alessandro Gassmann e Benedetta Porcaroli. La pellicola di prossima uscita, esclusiva di Sky Cinema, prende ispirazione dal romanzo di Barbara Alberti e vanta la direzione di Paolo Zucca.

Il film naviga in tematiche di profonda complessità filosofica, politica e morale, radicandosi in un contesto biblico, eppure attualizzandolo nel paesaggio tipicamente locale della Sardegna. Dietro l’intricata trama, tuttavia, palpita un semplice racconto d’amore. Quali reazioni solleverà questa rivisitazione del vangelo nelle comunità, e come verrà accolto questo originale approccio narrativo?

Vangelo secondo Maria – un’inedita interpretazione dal mondo Sky original

In arrivo in esclusiva per Sky Cinema, Vangelo Secondo Maria, film Sky Original con Alessandro Gassmann e Benedetta Porcaroli come protagonisti. La premiere avverrà alle 21:15 di domenica 29 settembre su Sky Cinema Uno, con possibilità di visione in streaming su NOW e on demand. Sarà, inoltre, disponibile in grandiosa qualità 4K su Sky.

Vangelo Secondo Maria, ambientato a partire dall’opera omonima di Barbara Alberti e diretto da Paolo Zucca, vede Benedetta Porcaroli nei panni di Maria di Nazareth e Alessandro Gassmann in quelli di Giuseppe. Nel cast spiccano anche Lidia Vitale, interprete della madre di Maria, Anna, e Maurizio Lombardi, che dà vita alla figura del re Erode. La produzione del film è affidata a La Luna, Indigo Film e Vision Distribution.

Il film, fedele alla narrazione del libro, affronta tematiche di strabiliante complessità come il libero arbitrio, il peccato originale, l’influenza della conoscenza, il patriarcato e l’indipendenza delle donne. Nel cuore di questo tessuto narrativo giace una storia d’amore: un sentimento asimmetrico, vulnerabile, che sboccia e si sviluppa in circostanze impensabili e inimmaginate, capace di sfidare il destino, gli interessi divini e la morte stessa.

Pur calcando la sfera storica universale della Bibbia, il film trova una fascinosa ambientazione nel tipico contesto geografico della Sardegna. Le avventure non si svolgono nella presunta realtà storica della Galilea di duemila anni fa, ma vengono traslocate in un originale universo poetico, legato alla comune radice mediterranea, che rievoca le antiche realtà agro pastorali dell’isola.

Vangelo secondo Maria, di cosa parla il film? La sinossi

Maria è una ragazzina di Nazareth. Come donna tutto le è proibito, anche imparare a leggere e scrivere. Ma lei sogna libertà e sapienza. Alla sinagoga si entusiasma per le storie della Bibbia, come don Chisciotte coi romanzi d’avventura. Dall’audacia dei profeti ha imparato la disobbedienza, sogna di scappare su un asino e scoprire il mondo, andare lontano. Trova in Giuseppe un maestro e un complice. Il loro matrimonio è casto, un paravento, mentre lui segretamente la istruisce, preparandola alla fuga. Ma ecco un ostacolo imprevisto: Maria e Giuseppe si innamorano. Stanno per abbandonarsi alla passione, quando l’angelo dell’annunciazione rovina tutto. Il piano di Dio e quello di Maria non coincidono affatto.