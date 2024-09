Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 28 settembre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 28 settembre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, prova a vedere l’argento vivo nelle nuvole grigie. E’ vero, Marte è dissonante, quindi se sei alle prese con questioni legali o dispute, la risoluzione potrebbe richiedere più tempo del previsto. Tuttavia, rivolgiamo la nostra attenzione alle emozioni, che al momento stanno dimostrando una significativa risalita.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, presto Venere smetterà di essere in opposizione e disporrai forse dell’opportunità di concedere il tuo perdono ad un individuo che, secondo la tua percezione, ha mostrato freddezza e indifferenza alle tue dichiarazioni affettive. Sarà molto più semplice raggiungere una comprensione reciproca.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, siete sotto l’influenza positiva di Giove, un pianeta che vi assisterà nel liberarvi da un fardello. Tenete presente che agosto è stato un periodo intenso in termini di emozioni e relazioni. Tutto ciò potrebbe aver instillato in voi un senso di sfiducia nei confronti di qualcuno che desidererebbe sentirvi più presenti. Tuttavia, dovreste considerare di rivedere le vostre percezioni.

Oroscopo del Cancro

In ambito affettivo, i nati sotto il segno del Cancro potranno contare sulla propria passionalità. La presenza del pianeta Marte nel loro segno lascia intendere un forte desiderio di rialzarsi, in particolare se in passato hanno dovuto affrontare delle difficoltà. Tuttavia, sarà bene non sottovalutare eventuali problemi legati all’ambito lavorativo pratico.

Oroscopo del Leone

Leone, il tuo forte senso di dignità gioca un ruolo chiave nella tua esistenza. Il sentimento di essere stato messo da parte da qualcuno sta per farti risorgere con forza. Voglio portare alla tua attenzione le date a partire dal 17 ottobre, poiché saranno decisamente nuove rispetto alle emozioni. Quindi, non sarebbe opportuno mettere fine ad una relazione per poi pentirti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti percepisco con la necessità di riconnetterti con la tua tranquillità interiore. Forse sei disposto ad interrompere alcuni legami o a distogliere la tua attenzione da determinate circostanze che hanno causato preoccupazioni. Magari l’hai già fatto o stai pianificando di farlo. Comunque, constato che non è facile bloccarti nella tua missione di raggiungere un equilibrio rinnovato, un equilibrio che coinvolge la tua esistenza.

Oroscopo della Bilancia

Re Bilancia, l’auspicio favorevole di Giove potrebbe traghettarti verso il ritrovamento di un amore passato. Per quanto riguarda la sfera professionale, attualmente le prospettive sono certamente in crescita. Tuttavia, sembri mostrare un certo grado di intolleranza nei confronti di alcuni tuoi collaboratori.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, bisogna tenere a mente che la presenza di Venere nel tuo segno non genera soltanto passione ardente, ma incita anche alla crescita personale. Questo concetto si applica soprattutto al tuo ambiente lavorativo. Se aspetti con impazienza quella promozione o quel riconoscimento che meritavi, sappi che le stelle si stanno e continueranno ad allineare a tuo favore.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembra che ti spiri un vento di disorientamento. Il motivo potrebbe essere l’aver accettato un carico troppo pesante di responsabilità, portandoti alla fatica. Prenditi un po’ di tempo per rilassarti, per evitare che questa tensione influenzi la sfera affettiva.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, hai trattenuto per molto tempo una passione che ora è tempo di far emergere. Il Sole e Mercurio, in un aspetto molto peculiare, indicano che stai attraversando un periodo di adattamento, soprattutto per quanto riguarda la scelta professionale.

Oroscopo dell’Acquario

È fondamentale per l’Acquario fare un bilancio delle proprie finanze; c’è stata una sorta di esborso eccessivo ultimamente e potrebbero verificarsi potenziali cambiamenti nel settore professionale. Dal punto di vista affettivo, ci sarà un rinnovamento parziale in atto dal 17 ottobre.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, è giunto il momento di riaccendere la vostra passione. Non esitate a impegnarvi in un’iniziativa che avete sempre considerato di grande valore. Non c’è assolutamente nulla che possa fermarvi e nel futuro prossimo avrete delle interessanti opportunità di affermarvi. Apertissimi ad incontri inediti e la passione sarà la vostra grande alleata.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.