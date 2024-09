Come spesso accade nel corso del Grande Fratello, anche nella diciottesima edizione l’amore è diventato ben presto uno dei temi portanti. Sebbene ancora non si possa parlare di sentimenti, è ormai chiaro agli occhi dei telespettatori che tra alcuni dei concorrenti sia già nata un’attrazione fatale. Come analizzato durante la terza puntata del reality show, una gioco di seduzioni e gelosia ha avuto come protagonisti Javier, Shaila, Lorenzo ed Helena.

Per quanto indeciso tra l’interesse per la bella ex velina di Striscia la Notizia e quello per la travolgente ex naufraga, Spolverato ha ceduto alla fine al fascino di quest’ultima. La modella di origine brasiliana e il milanese si sono lasciati andare ad un attimo di pura passione che ha lasciato a bocca aperta gli inquilini della casa.

Dopo giorni di avvicinamenti e feeling, si sono messi alla prova con la recitazione, interpretando nella notte una scena romantica. Il tutto ha portato al primo bacio ufficiale di questa stagione del GF, che ha confermato la nascita di un vero e proprio flirt tra i due concorrenti. Non è rimasta senza commentare però, l’attenta Jessica Morlacchi, che in seguito alla vicenda ha rivelato quale sarà il futuro della coppia una volta uscita dal programma.

Il commento di Jessica su Helena e Lorenzo: “Si chiudono in albergo”

Durante i primi giorni di convivenza si chiamavano “fratellino” e “sorellina”, ma è ormai evidente che Helena e Lorenzo abbiano un rapporto più intenso di quello che volevano far credere. Tra i due la passione è scoppiata con un bacio, ma qualcuno non ha esitato a giudicare il legame nato nella casa. Jessica Morlacchi in particolare, ha paragonato la sintonia che sta nascendo tra Javier e Shaila con quella nata già tra i due gieffini.

“Quello che penso io di loro è che quando escono da qua si vanno a chiudere in albergo. Quella è passione e fuoco”, ha affondato la cantante, parlando quindi di un rapporto basato sulla pura attrazione fisica. Una frecciatina molto chiara considerando il confronto con un rapporto a suo parere molto più delicato e profondo.

Il rapporto tra Javier e Shaila secondo Jessica

Mirato evidentemente a una conoscenza più pura e intensa è secondo la Morlacchi l’avvicinamento che sta avvenendo giorno dopo giorno tra Shaila e Javier. “Loro due quando escono da qua si vanno a prendere un caffè. Lui è una conoscenza che poi diventerà passione, fuoco, intelletto, dolcezza, amore. Sono due cose totalmente diverse”.

Con la sua tesi ha concordato anche Ila, che ha ribadito che la conoscenza tra i gieffini è basata su dei veri valori. Per quanto quindi, gli inquilini siano più propensi a credere nella sincerità del rapporto tra Javier e Shaila, i due comunque destano sospetti. In alcuni momenti della notte si fanno più vicini e si scambiano dolci effusioni, per poi apparire più lontani durante la giornata. Quale tra le due coppie sarà destinata a durare oltre il reality show?