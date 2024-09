Le prime giornate di conoscenza tra gli inquilini del nuovo Grande Fratello si sono ufficialmente concluse. I concorrenti della diciottesima edizione sono ormai completamente a loro agio l’uno con l’altro e non provano alcun imbarazzo nel confidarsi e confrontarsi sulla vita nella casa. Ad emergere sono come sempre le personalità più forti. Una su tutte, quella di Jessica Morlacchi, che fin dal suo ingresso nel reality show si è mostrata come una delle protagoniste assolute di questa stagione.

L’ex cantante dei Gazosa è dotata di un’innata ironia che l’ha fatta ben presto apprezzare dal pubblico a casa. Sicuramente lei non è una che si pone problemi nel parlare del suo privato, mettendo in piazza perfino la sua ormai proverbiale sfortuna in amore. Proprio per questo, nel corso della terza puntata in prima serata, Alfonso Signorini ha deciso di regalarle un momento davvero speciale.

É stata proprio la romana ad accogliere l’ultimo attesissimo concorrente, Clayton Norcross. In uno scenario che richiamava Beautiful, l’attore di Los Angeles ha affascinato subito con il suo famoso charme. Ma nel corso di questi giorni si sta facendo conoscere anche per il suo lato più giocoso e divertente, che lo ha portato a dar vita ad un “piano diabolico” proprio con Jessica Morlacchi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

“Basta zia”, Clarissa Burt presa di mira: l’idea dei gieffini

Non tutti nella casa hanno mostrato un carattere aperto ed estroverso come quello di Jessica Morlacchi. C’è anche chi, molto più riservata, preferisce mantenere un aplomb che si addice ad una star del suo calibro. Si parla di Clarissa Burt, che proprio per la sua scarsa iniziativa nel mettersi in gioco, è stata criticata in gran segreto da Jessica ed Amanda.

Nelle ultime ore, le due si sono ritrovate a confrontarsi in cucina con Clayton Norcross, al quale hanno proposto un’idea per “smuovere” l’attrice riscaldando un po’ gli animi. “Stasera si fa una scena d’amore con un bacio tutti insieme. Tu lo fai con Clarissa”, hanno spiegato le gieffine all’ex Thorne di Beautiful.

Senza alcuna esitazione, l’attore ha accettato prontamente, scatenando la reazione entusiasta delle due donne. La Lecciso e la Morlacchi hanno poi invitato Norcross a coinvolgere la Burt in questo siparietto, nonostante le sue possibili esitazioni.

“Svegliate Clarì, facci vedere chi sei dai. Va bene l’eleganza, però dopo un po’ ti devi svegliare”, ha insistito scherzando Jessica. Per i tre dunque, sarebbe arrivato il momento di far uscire la vip dalla sua comfort zone, facendole vivere un momento di puro divertimento senza porsi troppi limiti. Che il bel Clayton possa riuscire nell’intento di far sciogliere l’attrice? Nel frattempo lui ha affermato: “Ma sì, basta zia! Vogliamo la donna.”, poco prima che la Burt giungesse nella stanza.