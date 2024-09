Le dinamiche all’interno della casa del GF sono entrare ormai nel vivo e riservano già diversi risvolti inaspettati. Se le prime tensioni hanno iniziato a farsi sentire con veri e propri scontri diretti, altre invece iniziano ad aleggiare mettendo le basi per ulteriori inimicizie. É chiaro che ad esporsi maggiormente sono i concorrenti che dimostrano di avere un carattere solido e determinato, come nel caso delle Non è la Rai.

Le ex showgirl sono entrare in gioco spalleggiandosi a vicenda, complici e forti del fatto di essere un trio. Amiche di vecchia data, hanno condiviso diversi aspetti della loro vita e conoscono tutto ognuna dell’altra. Inevitabile dunque, che, nel ruolo di concorrente unico, possano sostenersi anche nelle questioni più serie oltre che nel divertimento. A conquistare il pubblico nei primi giorni di permanenza nel reality show è stata la loro irrefrenabile e coinvolgente solarità, che le ha rese già le beniamine di molti.

Come lo stesso Alfonso Signorini ha raccomandato, dovranno infatti inserirsi tra i coinquilini “spiando” le vicende amorose (e non solo) che si svolgono tra le mura più spiate d’Italia. I loro commenti affilati però, non si fermano al puro gossip sentimentale. In seguito alla puntata di lunedì 23 settembre, le Non è la Rai hanno dichiarato di aver preso di mira una delle concorrenti, sulle quali faranno ricadere le loro nomination.

Accuse pesantissime dalle Non è la Rai: commenti al veleno

Hanno uno spirito goliardico e travolgente, ma sanno allo stesso tempo essere analitiche e spinose. Le Non è la Rai sono sicuramente tra le concorrenti di punta del GF 18 ed i loro giudizi vengono presi in grande considerazione dai compagni di avventura. Il clima nella casa comincia a diventare teso, principalmente a seguito delle nomination. In questo contesto, le tre donne hanno rivelato di sentirsi fortemente dubbiose sulla sincerità di una delle gieffine.

Commentando la puntata di lunedì, Ilaria, Pamela ed Eleonora si sono riunite al tavolo con Luca Calvani. L’attore ha voluto indagare sulla loro nomination, chiedendo palesemente chi avessero votato. Come per loro stessa ammissione, la scelta è ricaduta su Ila, considerando che i gieffini “veterani” entrati nella prima puntata sono stati messi di fronte alla necessità di decidere tra uno di loro.

Ma a quanto pare, le Non è la Rai non sono rimaste soddisfatte, perché avrebbero preferito nominare una delle concorrenti entrate nella seconda puntata. “La nostra nomination era per Mariavittoria. Sarà sempre per lei”, hanno confessato le donne. “La trovo una persona costruita, di una falsità unica”, hanno detto quasi in coro, esprimendo dunque un giudizio condiviso.

A scatenare i sospetti delle ex showgirl, come loro stesse hanno spiegato, è stato principalmente l’avvicinamento a Tommaso. In particolare, Pamela ha affermato di averle chiesto un parere su di lui, ricevendo come risposta: “No no, è troppo piccolo, gliene ho già parlato”. Il comportamento di Mariavittoria dunque, pare alle Non è la Rai tutt’altro che sincero. “Vedessi Tommy, che per me è come un figlio, andare in difficoltà… No, non glielo posso permettere”, ha concluso la Petrarolo, più convinta che mai.