Dopo poco più di una settimana all’interno della casa del Grande Fratello 18, i concorrenti iniziano a prendere confidenza. La terza puntata andata in onda lunedì 23 settembre, ha catalizzato l’attenzione sulle prime cotte nate nella casa. Sebbene il conduttore Alfonso Signorini abbia chiarito che non si possa ancora parlare di sentimenti d’amore, ma più che altro di “giochi di seduzione”, è chiaro che per alcuni dei ragazzi gli animi si stanno riscaldando sempre più.

Innegabile l’attrazione che Javier e Lorenzo, ad esempio, provano nei confronti della ballerina Shaila Gatta. L’ex velina infatti, è costantemente ammirata da entrambi i gieffini, completamente ammaliati dalla sua sensualità. Come un vero e proprio ciclone però, è entrata in gioco inserendosi perfettamente nelle dinamiche anche l’affascinante Helena, che si è avvicinata agli stessi concorrenti. Ma non finisce qui, perché anche il giovane Tommaso sembra già aver perso la testa per qualcuno.

A rapire il suo cuore fin dal suo ingresso in casa dello scorso giovedì è stata la bella dottoressa Mariavittoria Minghetti. La romana di 31 anni ha scoperto un feeling speciale con il ragazzo di Siena, che aveva dichiarato in principio di preferire piuttosto godersi la vita da single. La casa più spiata d’Italia però, si sa, è galeotta per l’amore. Un altro dei concorrenti nelle ultime ore si è lasciato andare ad un’inaspettata dichiarazione: ha perso la testa per una coinquilina.

La gieffina conquista Michael con un massaggio

La vita nella casa del GF scorre lenta, ma allo stesso tempo sembra andare ad un passo accelerato quando si tratta dei rapporti tra gli inquilini. Le amicizie e le sintonie nascono in fretta e basta poco per creare una speciale connessione con uno dei compagni di avventura. É facile dunque, comprendere come mai da un giorno all’altro uno dei gieffini si senta irrimediabilmente attratto da qualcuno. Entrato nel cast della nuova edizione con il secondo gruppo di giovedì, Michael Castorino ha travolto tutti con il suo entusiasmo.

Di professione infatti, è un animatore per bambini, ma il suo carattere estroverso e coinvolgente non si era ancora tradotto, almeno per il momento, in un avvicinamento ad una donna della casa. Eppure anche il 35enne di Milano sembra aver puntato una delle bellissime coinquiline, come è emerso durante uno scambio di battute in giardino. Yulia, che ha sollevato diversi dubbi in casa, era intenta a dedicare qualche minuto della sua giornata per regalare dei massaggi rilassanti ai suoi compagni.

Mentre Lorenzo Spolverato veniva coccolato dalle mani della ragazza sul viso, Michael è stato interrogato da Ilaria Galassi sul massaggio già ricevuto dall’organizzatrice di eventi. “Come ti sei sentito con le mani di Yulia addosso a te?”, ha incalzato la Non è la Rai. “Quasi come se non fossi nel Grande Fratello. É stato idilliaco”, ha ammesso candidamente il ragazzo. Inevitabile che il commento scatenasse qualche risata tra i presenti, mentre lo stesso Lorenzo ha scherzato: “Michael adesso non essere già geloso eh!”. Che una nuova coppia possa nascere nella casa? Quel che è certo è che la bella Yulia ha fatto breccia nel cuore di qualcuno.