Convivere all’interno della stessa casa giorno e notte, per persone che, fondamentalmente, sono estranee tra di loro, non è certamente una cosa semplice. Le abitudini diverse di ciascun concorrente, ovviamente, contribuiscono a far nascere delle incomprensioni e dei malumori. Se a questo, poi, si aggiungono anche delle mancanze di rispetto, la situazione si complica ulteriormente. Questo è ciò che è accaduto stanotte a Clarissa Burt al Grande Fratello che, infatti, non ha esitato a richiamare alcuni compagni d’avventura.

Lo sfogo di Clarissa Burt nella notte al Grande Fratello: cosa è successo

Nella casa del Grande Fratello, oltre ai primi flirt, stanno nascendo anche le prime incomprensioni. Questa notte a perdere le staffe è stata Clarissa Burt. La donna ha cercato di mantenere sempre la sua solita aplomb che la contraddistingue, anche se non ha potuto fare a meno di mostrare il suo malcontento. Poco dopo aver completato la cena, la donna ha deciso di rifugiarsi in camera da letto per riposare. Proprio nel momento in cui si era addormentata, però, Clarissa è stata svegliata dal rumore e dagli schiamazzi provenienti dall’esterno da parte degli altri concorrenti.

Questo, ovviamente, ha fatto svegliare la donna, interrompendo il suo sonno in maniera decisamente brusca. La protagonista ha provato a riaddormentarsi ma, non riuscendoci, non ha potuto fare a meno di alzarsi nuovamente e affrontare alcuni coinquilini. Le prime ad essere prese sotto tiro sono state le tre protagoniste di Non è la Rai, con cui Clarissa si è sfogata.

Notte insonne per Clarissa: l’appoggio dei coinquilini

Nel corso del suo sfogo, Clarissa Burt ci ha tenuto a rimarcare l’importanza, durante una convivenza con persone estranee, di rispettare gli spazi e le necessità degli altri, cosa che spesso viene a mancare nella casa del Grande Fratello. La donna, poi, si è sfogata anche con Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi, Javier Martinez e Amanda Lecciso.

Tali concorrenti non hanno potuto fare a meno di mostrare tutto il loro rammarico e la vicinanza nei riguardi di Clarissa, la quale ha indubbiamente ragione per il suo sfogo. Dopo essersi aperta con alcuni coinquilini, la Burt ha continuato a vagare per la casa tra chi era intento a fumare una sigaretta, chi si accingeva ad andare a dormire e chi continuava a chiacchierare. Fatta una certa ora, poi, Clarissa ha provato ad andare nuovamente a letto, ma si è trovata a fare i conti con un’altra situazione particolarmente incresciosa, ovvero, il russare di alcuni compagni d’avventura. Dunque, quella appena trascorsa è stata una notte particolarmente lunga e insonne per Clarissa.