Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti hanno avuto una chiacchierata piuttosto importante in queste ore nella casa del Grande Fratello. Le due ragazze hanno subito trovato una certa sintonia, anche se si trovano a convivere solamente da poche ore. Quest’oggi, durante un momento di privacy in giardino, hanno parlato delle loro insicurezze, e soprattutto la nuova arrivata ha detto delle cose molto profonde.

Le insicurezze di Mariavittoria: la concorrente del GF si apre con Shaila

Tra Shaila e Mariavittoria sembra sia nata una certa intesa al Grande Fratello. Le due si sono lasciate andare ad una chiacchierata incentrata sull’autostima. La prima ha ammesso che tutti gli essere umani hanno problemi di questo genere, chiaramente chi più e chi meno, in quanto ci sono sempre dei lati della propria persona che non piacciono. A quel punto, allora, è intervenuta Mariavittoria, la quale ha ammesso di avere dei grandi disagi.

La giovane è arrivata addirittura ad ammettere di fare fatica ad accettarsi in quanto ci sono tantissime cose di lei che non le piacciono e che le creano disagio. Shaila ha provato a rassicurare la sua coinquilina dicendole di essere in errore. La ballerina l’ha invitata ad aprire gli occhi e a vedere che, in realtà, è una ragazza splendida che non dovrebbe certamente farsi tutti questi complessi.

Il discorso motivazionale della ballerina

Ad un certo punto, poi, il discorso si è spostato su un piano ancora più profondo e generico. Nello specifico, Shaila ha fatto tutto un discorso sull’unicità dell’individuo allo scopo di spingere la sua coinquilina ad interiorizzare il concetto secondo cui ognuno di noi è unico e, in quanto tale, è speciale. Questo, dunque, dovrebbe spronare la sua interlocutrice ad avere maggiore fiducia in se stessa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Durante la conversazione, poi, le due ragazze si sono anche soffermate sulla difficoltà di incontrare un uomo in grado di saper apprezzare e valorizzare la donna che ha di fianco, senza pretendere che cambi. Ebbene, anche in questo caso Shaila ha esortato Mariavittoria a non modificare se stessa e il suo modo di essere solo per piacere agli altri. Se una persona ti ama, lo fa a prescindere da tutto, ama anche i difetti e le imperfezioni, anche perché sono proprio queste caratteristiche a rendere unici. Il discorso sarà servito a Mariavittoria per far salire la sua autostima?