L’uscita di scena di Fabio e Sara da Temptation Island, che si è verificata nel corso della puntata di ieri, ha generato un certo sgomento sul web. A creare scompiglio in queste ore, però, ci ha pensato anche una pesante segnalazione pervenuta sul conto del ragazzo. Sembrerebbe, infatti, che il giovane mantenesse due relazioni parallele fino a qualche giorno fa.

Clamorosa segnalazione su Fabio dopo Temptation Island: che ha detto la presunta amante

Fabio e Sara hanno deciso di uscire dal reality show insieme, malgrado lui abbia confessato di aver tradito la sua fidanzata. Questo ha generato molto clamore, ma mai come alcune indiscrezioni che sono circolate in queste ore. L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una ragazza, la quale ha dichiarato di essere la persona che Fabio stava frequentando in questo periodo e con cui ha tradito la sua fidanzata Sara.

La giovane ha svelato dei retroscena inediti, in quanto ha ammesso, innanzitutto, di essere rimasta in contatto con Fabio fino a qualche giorno fa. I due si sono visti e frequentati con una certa assiduità, al punto da spingere lei a farsi anche delle strane illusioni, La ragazza in questione ha svelato che Fabio le avrebbe fatto anche un regalo molto importante non molto tempo fa, simbolo del loro legame.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Fabio aveva due relazioni parallele? La presunta amante si è sentita illusa

Nel corso di questa segnalazione clamorosa, la donna in questione ha ammesso che stava cominciando a credere che tra lei e Fabio potesse finalmente nascere qualcosa di importante, in quanto aveva dato molto peso al regalo ricevuto. Dopo quanto accaduto nel falò di confronto con Sara, però, le cose potrebbero prendere una piega del tutto differente.

Ad ogni modo, è bene specificare che, al momento, non ci sono prove concrete per dimostrare l’assoluta veridicità di tali dichiarazioni. Tuttavia, questo dettaglio basta agli utenti del web per dirsi ancora più basiti e sconcertati dall’assurdità della coppia che ha appena lasciato Temptation Island. Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere se i diretti interessati commenteranno tutte queste voci in prima persona.