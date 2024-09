Chi sperava di assistere ad un nuovo teatrino al Grande Fratello tra Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo, in stile Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, dovrà abbandonare questo pensiero. La squalifica di Lino ha stravolto tutti i piani, in primis proprio quelli dello staff del reality show. Sul web, dunque, hanno cominciato a diffondersi alcuni commenti ironici sulla faccenda, volti soprattutto a pungere i due ragazzi. Alessia non è rimasta in silenzio. Ecco cosa è successo.

Insulti contro Lino e Alessia dopo la squalifica di Giuliano dal GF: teatrino saltato?

Con la squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello sono andate a sfumare tutti i programmi di chi credeva che, a breve, si sarebbe creato un teatrino con la ex Alessia Pascarella e l’ex tentatrice di Temptation Island Maika Randazzo. Sulla faccenda è intervenuto anche l’influencer Alessandro Rosica, il quale ha pubblicato dei commenti ironici e pungenti contro la coppia di ex fidanzati.

Nello specifico, il protagonista ha alluso al fatto che, adesso, Lino e Alessia debbano trovarsi un lavoro, in quanto i loro progetti di fare hype grazie al GF sono sfumati. Anche molti utenti del web sono della stessa opinione, sta di fatto che non hanno potuto fare a meno di gioire della decisione presa dagli autori del programma.

La replica di Alessia Pascarella

Ad ogni modo, sulla faccenda è intervenuta direttamente Alessia Pascarella. La ragazza ha condiviso alcuni commenti dell’influencer sopracitato ed ha aggiunto il suo pensiero. La giovane ha esordito innanzitutto chiarendo che lei un lavoro ce l’ha già e, anzi, le occupa anche parecchio tempo. Inoltre, Alessia ha smentito categoricamente tutte le voci inerenti possibili teatrini organizzati a priori in vista dell’ingresso di Lino al GF.

Questo non è il primo attacco che Rosica rivolge all’ex coppia. Già in passato ha dichiarato che Lino e Alessia vengano dal “degrado”, termine che la Pascarella non ha affatto digerito. Anche in questa circostanza, infatti, lo ha riportato alla luce dicendo di essere felice di venire dal degrado, ma di avere un cuore pulito, invece che venire dal lusso e avere un cuore vuoto. Alessia ha concluso l’intervento dichiarando che tutto sia davvero ridicolo.